Alerta por fardos de paja ardiendo en la A-62: un camión pierde su carga en la provincia de Valladolid

El Servicio de Emergencias ha comenzado, a eso de las 20:03 horas de esta noche de viernes, 10 de octubre, a recibir llamadas que alertaban de que un camión que transportaba paja había perdido su carga que estaba ardiendo, como han informado desde el 112.

El vehículo circulaba por la A-62 en sentido Valladolid, en concreto en el kilómetro 112 a su paso por Cabezón de Pisuerga cuando la carga se incendió.

El camión portaba paja y los alertantes daban el aviso de que había fardos ardiendo en dicha carretera.

Desde el Servicio de Emergencias dieron aviso a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y también a Medio Ambiente y a la Guardia Civil de Tráfico.

Según han informado fuentes del 112 en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el camionero ha tenido que bajarse del vehículo porque estaba ardiendo tras el suceso y no hay que lamentar heridos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que hay circulación “difícil” entre el kilómetro 110 y el 112 de la vía, en sentido creciente de la circulación y que se ha producido un corte total a las 20:41 horas de la noche.

Se ha tomado un desvío operativo por la vía de servicio de la A-62 a la altura de Cabezón. Existen retenciones en la zona.