Alicia, estudiante vallisoletana en un prestigioso colegio de Brujas: "Mi máster cuesta 29.000 €, pero estoy becada"

Fundado en el año 1949, el Colegio de Europa ubicado en Brujas, es una institución pionera en los estudios europeos. Tiene, anualmente, unos 400 alumnos de un total de 50 países que son seleccionados entre los mejores por los ministerios de Asuntos Exteriores.

El College of Europe pasa por ser una prestigiosa institución universitaria de posgrado que está especializada en la investigación y también en la enseñanza del Derecho, la Economía y la Ciencia Europea.

Alicia Cuesta Bartolomé es una joven vallisoletana de 23 años que se encuentra estudiando en el lugar desde hace un mes. Todo, después de completar un doble grado en Economía y Estudios Internacionales en Madrid, y tras realizar sus estudios básicos en la ciudad del Pisuerga.

El máster de Asuntos Económicos Europeos que está cursando en el Colegio de Europa la joven pucelana cuesta, ni más ni menos, que 29.000 euros. Por suerte, ha recibido una beca de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo por un importe de 23.500.

Su sueño es “construir una Europa más segura y preparada para los futuros retos” trabajando en las instituciones europeas. Y lanza un mensaje a las administraciones para que ayuden a los jóvenes que, como ella, cumplen una brillante formación.

La vida de Alicia

“Soy una chica muy normal de 23 años que se define como una persona trabajadora, entusiasta y risueña”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alicia Cuesta Bartolomé.

Nuestra entrevistada nació en Valladolid y recuerda su infancia de forma “bonita y entrañable” con sus dos hermanos. Laura, de 21 años, y Álvaro, de 29. Es amante de la música, de salir a correr con su hermana por la ciudad del Pisuerga y de pasar un buen rato con sus amigos.

“De pequeña me encaminaba a ser de mayor algo que estuviese relacionado con los animales. Veía a mi abuelo y quería ser granjera o veterinaria. A medida que crecí vi que la sangre no era para mí”, añade nuestra protagonista.

Con solo 16 años ya pasó uno en Canadá y fue cuando enfocó su camino hacia las Relaciones Internacionales. Estudió en Valladolid hasta los 18 en Nuestra Señora de Lourdes para marcharse a Madrid a completar un doble grado en Economía y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III.

De Madrid a Brujas

Tras completar el doble grado en la capital de España, nuestra entrevistada decidió marcharse, hace un mes, al Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) con el propósito de formarse y especializarse en “esa perspectiva Europa”.

“Siempre ha sido un sueño formarme en esta institución que no todo el mundo conoce pero que es la cuna de los posgrados, donde se forma a los futuros líderes europeos. Lucha por una Europa unida y forma a los futuros profesionales que tomarán el camino del sector público europeo”, nos explica la joven vallisoletana.

Imagen de Alicia Cuesta Bartolomé en Brujas Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Alicia añade que todos los másteres que se cursan allí “tienen una perspectiva y especialización europea”. Entre ellos, el de Asuntos Económicos Europeos, el de Derecho Europeo, también el de Gobernanza Política Europea y el de Relaciones Internacionales y Diplomacia.

“Yo estoy cursando el máster de Asuntos Económicos Europeos para trabajar algún día en las instituciones europeas y especializarme en asuntos económicos”, nos explica ilusionada.

Sin embargo, el proceso para acceder al prestigioso Colegio de Europa es “largo y exigente”. Hay que “realizar una candidatura con cartas de recomendación y motivación” y pasar un “primer filtro” por parte de la institución. Está basado en “completar una entrevista también con miembros de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo”.

“En esa entrevista se evalúa el conocimiento de la Unión Europea y varios conceptos del máster. En mi caso iba más enfocado al ámbito económico. Esa entrevista la puntúan y si consigues la nota mínima marcada por el Colegio de Europa estás dentro”, afirma Alicia.

Así entró ella.

El máster y la beca

Por ahora, desde su llegada al país belga y a esta prestigiosa institución, todo está siendo “bueno y muy intenso”. Añade que comparte clase con personas de 27 países diferentes y con profesores que pasan por ser profesionales de referencia en la Comisión Europea o en el ámbito económico del continente.

Además, la joven vallisoletana está becada, en lo que para ella es “un orgullo”. Hay becas nacionales e internacionales, pero, Alicia pide también “ayudas a nivel autonómico para facilitar los estudios a los jóvenes”.

Otra imagen de Alicia Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Reivindico más ayudas. Mi máster cuesta 29.000 euros, pero estoy becada. Recibí la ayuda de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Eran dos y una fue para mí.”, confiesa nuestra entrevistada.

Vive en una residencia del Colegio de Europa. El alojamiento está incluido en el precio del máster. La beca, de 23.500 euros, hace que nuestra entrevistada tenga que abonar 5.500 euros para cumplir su sueño.

“Es importante que no tengo que pagar por casa ni alojamiento. Si este mundillo te gusta, engancha muchísimo. Convivir con personas de tantos puntos del mundo y el gran ambiente que existe, es fabuloso”, añade Alicia.

Su vida y el futuro

“El ritmo académico es muy intenso. Son muchas clases y hay muchas conferencias de personas muy relevantes. La semana pasada estuvo el ministro de Albania, Edi Rama. En breve nos va a visitar Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores”, comparte ilusionada la vallisoletana.

Sobre su vida en Brujas defiende que “el transporte y la comida es más cara que en España” y que “le toca rascarse el bolsillo” y “buscar ofertas” y señala que sus allegados le van a visitar en breve tras su llegada al país belga.

“Lo que más echo de menos es a mi familia y amigos de Valladolid. Esas pequeñas cosas como tomarte algo y que haga buen tiempo. Cuando sales de España te das cuenta del gran país que tenemos y de que nuestra entidad cultural es muy distinta”, confiesa.

Sobre su futuro, el deseo de la vallisoletana pasa por “trabajar en las instituciones europeas” y es “optimista en colaborar para construir una Europa más segura y preparada para los futuros retos”.

Alicia, una estudiante vallisoletana única que apunta alto y que se encuentra estudiando un máster en el Colegio Europeo de Brujas, todo un logro.