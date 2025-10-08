Muere a los 38 años Ana Fernández, una vida dedicada a la inclusión: "Se volcaba con las personas con discapacidad"

Valladolid está de luto con la muerte de Ana Fernández Sancho, un referente en la inclusión de la ciudad del Pisuerga, que sufría una enfermedad degenerativa. Perdía la vida a los 38 años en la noche del sábado 4 al domingo 5 de octubre, como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de Aspaym.

Han sido decenas de personas las que han acompañado a la familia en la misa que ha tenido lugar en la tarde de este martes, 7 de octubre, en la Iglesia de Santo Toribio de Valladolid.

“Desde pequeña ha estado muy vinculada a Aspaym en la realización de diversas actividades. Sacó la carrera de maestra y apoyaba a los niños. Ayudaba mucho y se volcaba con las personas con discapacidad”, señalan las mismas fuentes.

De hecho, Ana Fernández Sancho recibió el Premio Nacional de Juventud en la modalidad de Igualdad y además creó un blog: ‘Camino derecho a la Inclusión’, en un espacio en el que se podían encontrar recursos y reflexiones sobre la inclusión educativa.

En busca de la “verdadera inclusión”

“Desde jovencita tuve claro que quería luchar por los derechos de las personas con discapacidad y a ello me dedico en lo profesional pero también en lo personal”, aseguraba Ana a través de dicho blog.

Por este motivo, añadía, enfocaba su formación a “capacitarse” para “apoyar y empoderar a otros” a través de su “experiencia y conocimientos” con el fin de “hacer realidad la verdadera inclusión”.

Ella era maestra de pedagogía inclusiva y se había especializado en DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje), entre otras formaciones, ya que señalaba que le “encantaba seguir aprendiendo”.

Silla de ruedas

Ana convivió con una discapacidad física que “no” le “definía”, añadía, sino que le “impulsaba a superar desafíos y a alcanzar sus metas”.

“Soy una mujer resiliente, apasionada y algo rebelde. Me encantan los gatos, tengo dos, y soy una entusiasta de la tecnología educativa, el arte y el mundo friki en general”, añadía Ana a través de su web.

Como maestra de pedagogía inclusiva, su objetivo pasaba por “crear un espacio educativo inclusivo y accesible” donde “todos los estudiantes se sintieran acogidos y valorados”.

En esta página web compartió sus reflexiones sobre inclusión, educación y discapacidad y publicaba recursos para ayudar, sobre todo, al profesorado para caminar hacia la inclusión plena en el aula.

Ana Fernández Sancho, una auténtica guerrera que luchó hasta el final de sus días por esta inclusión plena a pesar de su enfermedad degenerativa.