El Euromillones deja un gran premio de más de 37.000 euros en un quiosco de Valladolid

Imagen del quiosco que ha repartido el premio del Euromillones en Valladolid Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado

El Sorteo del Euromillones de este martes, 7 de octubre, no ha registrado boletos acertantes de primera categoría (5+2) con los que el Eurobote generado para el sorteo del próximo viernes llega a los 29 millones de euros.

Sin embargo, sí que se han registrado acertantes de tercera categoría (5+0) en España, un total de dos, uno en Vigo y otro en Valladolid.

En concreto, en lo que tiene que ver con el de la ciudad del Pisuerga, el premio, que asciende a los 37.569,55 euros se ha repartido en el despacho receptor número 85.600. En concreto en el quiosco ubicado en la Hermanitas de la Cruz, 5.

Por tanto, el sorteo del Euromillones se ha vuelto a fijar en Valladolid para otorgarle un premio que puede servir para tapar muchos agujeros con un buen botín de euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 24, 39, 48, 43 y 42 y las estrellas han sido el 5 y el 8.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales, en Málaga.