Cada dos días se suicida una persona en Castilla y León: "Es una pandemia silenciosa, el sufrimiento va por dentro"

La interpretación en la Plaza Mayor de Valladolid sobre la importancia de cuidar la salud mental

Castilla y León está realizando actividades esta semana con motivo del Día de la Salud Mental, que se celebra el viernes 10 de octubre, para recordar la importancia de la prevención y de ayudar a los demás.

"Cada 40 segundos muere por suicidio una persona en el mundo", ha afirmado Pablo Gómez Conejo, director de la Fundación Intras. Motivo por el cual durante esta semana quieren concienciar a la sociedad sobre los problemas relacionados con la salud mental.

La Plaza Mayor de Valladolid ha sido el escenario de una representación artística donde varias personas se han sentado en una silla y, cada 40 segundos, han dejado un objeto personal. Mostrando así el vacío de aquellas personas que ya no están.

Una situación preocupante y alarmante porque, en el caso de Castilla y León, una persona se suicida cada dos días en la Comunidad. Lo que significa una media de 150 personas al año.

"Tenemos que estar pendientes en el metro cuadrado que tengamos más cerca. Bien sea una compañera de trabajo o un vecino. Lo importante es que se sientan escuchados o preguntar qué tal están", afirma Gómez Conejo.

Lo cierto es que es complejo saber si alguien está pasando por un proceso de estas características. Por ello, el director de la Fundación Intras da algunos consejos: "Cuando la melancolía es algo constante, no hay ganas. Son algunas señales. Es una enfermedad, un problema social muy invisible. El sufrimiento va por dentro".

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha afirmado que la salud mental es "uno de los problemas que más preocupa". Y lamenta que el suicidio es una "pandemia silenciosa" que afecta a los jóvenes, principalmente.

Por ello, la concejala afirma que desde el consistorio trabajan con las entidades del tercer sector con una fuerte concienciación con campañas de prevención.

Por otra parte, el teléfono 024 de atención a la conducta suicida recibió 3.795 llamadas procedentes de Castilla y León en 2024. Asimismo, el INE destaca que en España el suicidio es la principal causa de muerte externa: "Multiplica por 3 las muertes por tráfico y por 15 a los homicidios".

Finalmente, han leído un manifiesto recordando la importancia de prevenir en estos 40 segundos. "Puedes atarte los cordones o revisar un mensaje. Pero también puedes hacer algo que cambie la vida de una persona: preguntar cómo está, escuchar de verdad, hacer esa llamada pendiente o detenerte a pensar si tú mismo necesitas ayuda".