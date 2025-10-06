El vino vallisoletano que se ha colado en la exclusiva boda de Cayetano Martínez de Irujo: cuesta menos de 10 euros

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en su boda junto a una imagen del vino verdejo de Marqués de Riscal Marqués de Riscal

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer. La pareja ha contraído matrimonio este sábado, 4 de octubre, en una exclusiva boda celebrada en Sevilla, que ha centrado la atención mediática de los últimos días.

Los novios entonaron el 'sí, quiero' en la iglesia del Cristo de los Gitanos de la capital hispalense, por la que la duquesa de Alba sentía una gran devoción, en una emotiva ceremonia oficiada por el párroco Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, muy cercano a la Casa de Alba.

Tras ello, se trasladaron a la emblemática finca de Las Arroyuelas, en Carmona y propiedad del duque de Arjona, para celebrar el banquete y la fiesta rodeados de sus familiares y amigos.

Un precioso escenario rodeado de naturaleza en el que los invitados, cuya cifra se ha situado en unos 300 y entre los que se encontraban personalidades de la talla de Susanna Griso, Carmen Lomana y Bertín Osborne, pudieron degustar un exquisito y selecto menú con sello castellano y leonés.

El convite comenzó con una ensalada de bogavante; continuó con el plato principal, un solomillo de ternera al horno con salsa de foie acompañado de daditos de patata, chalotas y calabaza, y concluyó con una tarta árabe con frutos rojos, seguida de café e infusiones.

Una comida que corrió a cargo del catering Miguel Ángel y que los novios quisieron aderezar con los mejores vinos.

Y es que, entre ellos se encontraba uno de una prestigiosa bodega vallisoletana perteneciente a la D.O. Rueda, una de las pocas zonas vinícolas europeas especializadas en la elaboración de vino blanco y en la protección y desarrollo de la uva Verdejo.

En concreto, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ofrecieron un verdejo de Marqués de Riscal, un grupo empresarial que tiene su sede en la localidad alavesa de Elciego desde 1858, pero que a principio de los años 70 eligió el municipio vallisoletano de Rueda para construir su segunda bodega bajo el nombre de Herederos del Marqués de Riscal.

Allí es donde esta lanzó un nuevo vino blanco "joven, fresco y afrutado" que en 1980, con la creación de la D.O. Rueda, pasó a formar parte de ella. De hecho, la bodega cuenta con el mayor viñedo en propiedad de la Denominación de Origen, siendo, además, uno de los primeros productores de vinos de la zona, así como uno de los mayores de Castilla y León.

Hoy, la bodega elabora un total de cuatro verdejos. El Marqués de Riscal Limousin Gran Vino de Rueda, el Finca Montico Gran Vino de Rueda, el Marqués de Riscal Sauvignon Blanc y el Marqués de Riscal Verdejo.

Y es que, tal como ha podido confirmar este periódico, este último fue, precisamente, el elegido por los novios para su día más especial. Un vino 100% orgánico, procedente de una agricultura sostenible y ecológica, y considerado uno de los máximos exponentes de los vinos blancos de la D.O. Rueda.

Elaborado con una uva Verdejo autóctona, dando como resultado un caldo con aromas de hinojo, flores blancas, notas anisadas y hierba fresca, su precio es de 9,35 euros la botella de 75 cl.

Un vino bueno, bonito y barato, que hoy presume orgulloso de haberse colado en una de las bodas más esperadas del año: la del duque de Arjona y conde de Salvatierra y la que es su pareja desde hace casi una década, la joven Bárbara Mirjan.