Puente inicia la disolución de la SVAV y amenaza con los tribunales: "Hasta aquí hemos llegado, se acabó"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) solicitará la Junta General de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) con la finalidad de adoptar "el acuerdo de disolución".

Así lo ha asegurado tras finalizar el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), previsto para este lunes, que contaba con un tercer punto de análisis sobre la existencia de causa de disolución de la Sociedad.

Una disolución que se plantea, tal y como informaba el Ministerio, como consecuencia del bloqueo que afecta a las obras estipuladas en el convenio de 2017, un acuerdo que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León quieren modificar para recuperar el proyecto de soterramiento.

El primer asunto del orden del día era someter a debate y aprobación los expedientes de contratación relativos a los tres pasos de Ariza. El de la calle Hípica y Adolfo Suárez; así como los enlaces peatonales y ciclistas de la Avenida de Irún. La aprobación de estas obras era la condición del Ministerio para no disolver la Sociedad.

En este sentido, el ministro ha asegurado que será Adif quien solicitará la reunión de la Junta de la SVAV con la finalidad de que se adopte el acuerdo de disolución y, en caso de que no lo logren, lo llevarán al Juzgado de lo Mercantil.

"Hasta aquí hemos llegado, se acabó lo que se daba. El que quiera bailar lo hará solo, no agarrado al Ministerio. Si no nos queda más remedio, iremos a los tribunales", afirma Puente.

En este sentido, se deben cumplir una serie de requisitos para su disolución. El primero de ellos es que los órganos societarios estén paralizados: "Hemos estado dos horas de reunión sin acuerdo".

Y, el segundo, es que la Sociedad "no está en condiciones de cumplir con el fin social puesto que su columna vertebral es el convenio de integración, que ha quedado en papel mojado".

Una disolución que se realizará "ordenadamente" dado que hay sobre la mesa 400 millones de deuda y realizarán una propuesta de liquidación de los activos de cada parte. En caso de no llegar a acuerdo, será el juez "quien diga qué parte tiene que poner cada uno".

"No va a quedar bien la ciudad. Lo lamento, pero yo no gobierno Valladolid", aseguraba el ministro.

Una medida con la que ni el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han estado de acuerdo.

Quiñones lamenta que la única intención de Puente en la reunión era la disolución de la SVAV y desde la Junta y el Ayuntamiento entienden que "no hay ningín motivo para ello" y lamentan que "no haya motivos concretos".

Carnero continúa en su idea de transitar del convenio de la integración al soterramiento, como ocurrió en 2017 de forma inversa. "Nosotros no nos vamos a salir de la SVAV. Tiene mucha acciones que acometer. Si otros entienden que hay causas legales, lo primero que tienen que hacer es esgrimirlas", manifestaba el regidor.

"La disolución nosotros votaremos si es que expresan alguna causa legal, que a día de hoy no conozco ninguna causa legal. Cuando la hayan expresado la analizaremos, la estudiaremos jurídicamente como no puede ser de otra manera y tomaremos la decisión que debamos tomar como miembros que somos de la sociedad", asegura el alcalde.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.