Olga, profesora con 35 años de antigüedad: "Me suben 2.100 euros el sueldo, llevábamos muchos años reivindicándolo"

Olga Pintado, la profesora a la que le han subido el sueldo Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

La docencia es uno de los trabajos más importantes. Quienes se ponen cada día frente a los alumnos desempeñan un papel vital en su crecimiento y formación. No solo son maestros, también son acompañantes de una de las épocas más cruciales de sus vidas.

De esta forma, es necesario que el trabajo que hacen se les reconozca de la mejor manera posible, con aumentos salariales y también mejorando sus condiciones y día a día.

El 22 de septiembre, la consejera de Educación, Rocío Lucas, y los sindicatos de la mesa sectorial (CSIF, ANPE, Stecyl-i, UGT y CCOO) suscribían un acuerdo para mejorar las condiciones. En él se recogían algunas de las peticiones que llevaban realizando años.

Entre estas, una de las más destacadas era la subida salarial para 6.000 docentes que cuentan con más de 20 años de antigüedad. Con este incremento, los profesionales del 4º sexenio pasan a cobrar 1.050 euros anuales más, y los del 5º una suma de 2.100.

Una de las beneficiadas es Olga Pintado, 58 años, y 35 dedicada a la docencia. Actualmente, trabaja en el CEIP Federico García Lorca. En su caso, por la antigüedad que tiene, le corresponde el 5º sexenio, la subida salarial de 2.100 euros.

"Llevábamos años reivindicando estas subidas. Ha sido una alegría para los docentes", explica Pintado. Los beneficiados son los que no han podido acceder a la carrera profesional. En el caso de Olga, no le interesaba porque ya cobraba el quinto sexenio, el máximo, y sería "ir hacia atrás".

Por tanto, lo que querían era que los incrementos estuvieran equiparados a los de la carrera profesional porque el cuarto sexenio eran 168 y el quinto sexenio 66 euros más, y el tercer grado de carrera profesional supone una subida de 380.

Un sexenio es un complemento salarial para el profesorado que se consigue cada seis años de servicio en la Administración Educativa. Un complemento que se suma al sueldo y su cuantía varía según la comunidad autónoma y el número de sexenios acumulados por el docente.

Sin embargo, las personas que optan por la carrera profesional no pueden cobrar los sexenios. Este complemento permite el reconocimiento de competencias y la evaluación del desempeño a través de las categorías profesionales. Una progresión vinculada a la realización de actividades formativas y a una evaluación continua.

"Había un atasco en las subidas de los últimos años. Ahora la subida sí que es considerable porque son 2.100 euros más en mi caso", asegura.

Una subida "necesaria" y siguen pidiendo que se apruebe la reducción de la jornada para los mayores de 55 años. Otro de los puntos que los sindicatos pusieron sobre la mesa de la Consejería de Educación.

Los sindicatos advertían que los docentes empiezan a "dar signos de fatiga". Palabras que subraya la profesora vallisoletana que explica que el curso pasado tenía 25 niños por aula, y algunos con dificultades.

"Tienes que hablar mucho. Los ratios se elevan y la cantidad de alumnado es muy diversa, dependiendo también del colegio en el que estés. Este año tengo 15 niños en clase, pero es la primera vez en mi vida laboral que esto sucede. Muchos tienen autismo", afirma.

Por otro lado, reclama que se reduzca la carga burocrática que hace que, en muchas ocasiones, no se puedan centrar en lo realmente importante del día a día: "Hay que hacer mucho papel, programación, competencia, evaluación. No tienes tiempo de dedicarte a lo que quieres".

Una carrera "devaluada"

Siempre se ha considerado la carrera de Magisterio como una de las más fáciles o una alternativa para quienes no consiguen la nota de acceso a la carrera que quieren. Sin embargo, son los encargados de educar a las nuevas generaciones, al futuro del país.

Pintado lamenta que esta interpretación de la docencia viene desde hace años y, por ahora, no parece que el panorama vaya a cambiar. "Es una carrera muy devaluada, pese a que se han hecho campañas para dignificar al profesorado y potenciar su autoridad", lamenta.

En este sentido, recuerda que es una profesión compleja donde tienen que tener en cuenta las necesidades de cada niño y afirma que, con el paso de los años, las generaciones están "más protegidas".

"El magisterio, la educación, sigue pareciendo de segunda. Sigo teniendo esa sensación después de tantos años", subraya.

Además, otra de las críticas hacia esta profesión es la cantidad de días de vacaciones que tienen. Pintado aclara que ellos están antes de que los alumnos lleguen a las aulas en septiembre y se van después de que finalice el curso.

"Estas semanas de inicio son brutales porque ahora mismo ya hay organizadas durante todo el curso. Hemos hablado