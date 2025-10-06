El hotel de Valladolid premiado por su "juego visual" que sumerge cada habitación en el pinar sin perder privacidad

Acto de entrega de la placa Ducomomo al Hotel El Montico. Coava

El Colegio de Arquitectos de Valladolid ha celebrado el Día Mundial de Arquitectura entregando una nueva placa Docomomo. Por primera vez, esta distinción se otorga a un edificio de fuera de la capital.

El Hotel El Montico de Tordesillas luce desde hoy este reconocimiento por su "especial valor patrimonial". Este complejo fue construido en el año 1970 por el arquitecto Joaquín Pallás. Se diseñó como espacio de encuentro y ocio para los vecinos de la Urbanización El Montico que fue creada en los años sesenta.

El Colegio de Arquitectos de Valladolid destaca el "juego de llenos y vacíos" que suponen los módulos que componen un complejo situado en un pinar de la localidad de Tordesillas.

Los colegiados subrayan cómo los espacios, compuestos en distintos niveles, "se abren al paisaje, sin restar privacidad". Así, todas las habitaciones del hotel cuentan con balcón y los salones y espacios comunes también interactúan con el pinar que le rodea.

Este diseño del Hotel El Montico fue esencial en la trayectoria de Joaquín Pallás. Le permitió poder construir tres años después el Parador de Segovia, considerada su gran obra arquitectónica.

El propio arquitecto Pallás ha estado presente en el acto de colocación de la placa junto al presidente del Colegio de Arquitectos de Valladolid, Manuel Vecino, y el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira.

Este hotel ha conseguido ser elegido por delante de otros edificios de la capital vallisoletana que también optaban ese año a la placa Docomomo. Optaban al reconocimiento las oficinas de Caja España en la Plaza España y la Real Sociedad Hípica, actualmente conocida como complejo Juan de Austria.

Hotel El Montico de Tordesillas (Valladolid). Turismo de Tordesillas

Las placas Docomomo reconocen edificios de interés arquitectónico construidos durante el siglo XX y englobados dentro del llamado Movimiento Moderno. La Fundación Docomomo se creó a nivel internacional en París en el año 1990. Para España y Portugal existe la Fundación Docomomo Ibérico que registra las construcciones de esta época en toda la península.

El Colegio de Arquitectos de Valladolid lleva colocando placas Docomomo desde 2012. En la capital lucen este reconocimiento una veintena de edificios. Algunos tan conocidos como el Mercado de Abastos, el antiguo Cine Roxy, el antiguo Matadero, la Casa del Barco, el Colegio San Agustín o el Colegio de Cristo Rey.

En 2024 el premio se lo llevó el Colegio Juan XXIII diseñado en 1969 por los arquitectos Julián Aguado y Luis Anibarro.