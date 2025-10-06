Se buscan 300 euros que cayeron por una ventana tras sacudir un mantel: "No tenemos esperanza de recuperarlos"

Colaboración ciudadana. Eso es lo que pide Hyeiba, una mujer que vive en Laguna de Duero, después de, como ella misma cuenta a EL ESPAÑOL de Castilla y León, tirar, sin querer, 300 euros por la ventana tras sacudir un mantel por la ventana.

“Habíamos vendido este domingo una lavadora porque nos vamos del piso y di a mi madre el dinero para que lo guardase y resulta que lo metió en un mantel doblado. Sacudimos el mantel por la ventana y cayó el dinero por la ventana”, asegura Hyeiba a este periódico.

Los hechos se produjeron a las 17:20 horas de este domingo, 5 de octubre. Fue a las 18:30 cuando “mi madre se acordó” y empezó a “gritar el dinero, el dinero” que “había caído en una calle por la que pasa mucha gente”.

“Encima hacía viento ayer y, de momento no tenemos rastro del dinero. Estaban repartidos en un total de seis billetes. Cogí el mantel que tenía migas y lo sacudí con el dinero por la ventana”, explica nuestra entrevistada.

Hyeiba asegura que “no sabía donde había guardado su madre el dinero” por eso no prestó atención y el dinero “se fue por la ventana”. Bajó la madre en busca del dinero, pero “ya no había nada”.

“No hemos interpuesto denuncia porque no tenemos esperanza de recuperarlos”, añade en unos billetes que cayeron, desde un segundo piso en la calle Tajo, por la zona que da al Liceo Francés, al colegio que se ubica en Laguna de Duero.

En los grupos de Facebook se puede leer un mensaje que llama a la colaboración ciudadana para recuperar esa cantidad de dinero, pero, de momento, “no hemos recibido ninguna noticia”.

“Vendíamos los electrodomésticos porque nos vamos a marchar. Necesitábamos esta cantidad para el viaje. Nos hace mucha falta. Es una pena”, añade nuestra entrevistada triste, como no puede ser de otra forma.

Habrá que esperar para ver si las redes hacen su magia y esos 300 euros vuelven a su propietaria.