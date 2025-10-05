VTLP pide “cordura” al equipo de Gobierno para evitar “arruinar Valladolid” bloqueando la Sociedad Alta Velocidad

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha hecho este domingo un llamamiento a la “cordura” del equipo de Gobierno municipal ante la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad prevista para este lunes, 6 de octubre.

La portavoz del grupo, Rocío Anguita, ha advertido de las graves consecuencias que, a su juicio, puede tener la estrategia de bloqueo del actual Ejecutivo local: “Nos estamos jugando paralizar la ciudad y arruinar al Ayuntamiento de Valladolid si, finalmente, el equipo de gobierno sigue bloqueando la construcción de los nuevos pasos de Ariza y bloquea la Sociedad, y el Ministerio decide disolverla. No podemos estar otros 30 años sin ningún proyecto encima de la mesa, sin inversiones y sin soluciones de movilidad para Valladolid”.

Anguita ha recordado que existen proyectos “viables y pactados” que deben salir adelante. “Es el momento de sentarse y, con racionalidad, aprobar las obras que ya están previstas, negociar nuevas actuaciones que hacen falta, como el proyecto de Daniel del Olmo, y seguir avanzando en la nueva estación de autobuses. Estas son las soluciones viables, con financiación comprometida y acordadas desde hace años. No hay nada más encima de la mesa”, ha subrayado.

La portavoz de VTLP ha concluido con un llamamiento a la responsabilidad: “No podemos permitir que se paralice Valladolid ni que el Ayuntamiento asuma una deuda millonaria sin construir nada. Sería un sinsentido y no lo podemos consentir”.

Desde la formación insisten en que la ciudad necesita “certidumbre, inversión y soluciones de movilidad” y reclaman al equipo de Gobierno que abandone el bloqueo y se sume a los acuerdos que “llevan años trabajando para transformar Valladolid”.