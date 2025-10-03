Un viaje por las aventuras de Indiana Jones: Vallsur abre las puertas de una espectacular exposición con piezas inéditas

Los fan de Indiana Jones tienen unos días repletos de diversión en el centro comercial Vallsur. Del 2 al 18 de octubre se inaugura 'La X Marca el Lugar', la exposición de la colección más espectacular de objetos de Indiana Jones.

Una muestra que ha sido recopilada por el coleccionista Antonio de Prada. Una exposición itinerante que está creada con piezas únicas y todos los objetos que son originales de la época de las películas o que han sido descubiertos en ferias de coleccionismo y tiendas.

Esta exposición es todo un viaje al pasado, un mundo por descubrir. La mayoría de las piezas tienen detrás una historia personal que sorprende a todos, ligada a décadas de búsqueda de piezas que van desde cartelería original a figuras de todas las escalas e incluso objetos cotidianos.

Una muestra y reflejo de Indiana Jones que gusta a todo el mundo, independientemente de la edad que tengan los ciudadanos. "No te la pierdas y saca tu lado más aventurero", afirman desde el centro comercial.

Se podrá visitar desde el 3 hasta el 18 de octubre de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Unos días especiales para ver "objetos inéditos" por primera vez en físico del mundo de Indiana Jones.