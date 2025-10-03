Los okupas de Arroyo se quedan sin luz ni agua ilegal: 15 identificados tras la visita de Policía y Guardia Civil

Una quincena de agentes de la Policía Local de Arroyo y de la Guardia Civil de Valladolid han participado este viernes, 3 de octubre, en el operativo desarrollado este viernes en la comunidad okupada de Arroyovereda en una operación contra el fraude de agua y electricidad en el que se han detectado 15 enganches ilegales en las viviendas propiedad de Sareb.

Todo en una inspección que arrancó a primera hora de la mañana de hoy tras la denuncia de la existencia de varios enganches ilícitos en las viviendas situadas en la calle Narciso Monturiol.

Personal técnico de las empresas gestoras del suministro de agua y luz fueron procediendo a la desconexión de todas las acometidas fraudulentas, acompañados, en todo momento, por las fuerzas de seguridad, con el fin de evitar problemas de orden público.

Tanto la Policía Local de Arroyo, como la Guardia Civil han trabajado de manera coordinada para dar seguridad a los trabajadores de ambas empresas durante estas inspecciones y también para identificar a los moradores de las viviendas afectadas por la presunta comisión del delito de defraudación.

Los técnicos han descubierto un total de 13 enganches ilegales de agua, doce de ellos con carácter reincidente que ya fueron regularizados en una intervención anterior, por lo que la empresa de aguas ha colocado tapones antifraude para evitar que se repita. En el caso de la electricidad se han detectado dos enganches.

Los agentes han identificado a un total de 15 moradores de las viviendas enganchadas. Se les investiga ahora por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido.

Alguno de ellos son inquilinos con contrato de ‘alquiler social’ con la Sareb y en los que la comisión del delito conllevaría a la cancelación del mismo y al correspondiente desahucio, según la propiedad estatal.

Otra actuación hace unos días

Era el pasado 23 de septiembre cuando Guardia Civil y Policía Local de Arroyo con las empresas, acudían al mismo bloque de viviendas de Arroyovereda para “proceder a la desconexión de 17 acometidas fraudulentas que estaban abasteciendo a los inmuebles sin autorización”.

Sin embargo, pocas horas después, los moradores de las viviendas se volvían a conectar dejando en nada el trabajo anterior y motivando a la nueva denuncia que ha derivado en la intervención de este viernes.

Los propietarios de las viviendas de Arroyovereda han completado varias acciones como recogida de firmas y demás tras años de pesadilla por la acción de los okupas.

“Estamos hasta el moño”, confirmaba una vecina de Narciso Monturiol a EL ESPAÑOL de Castilla y León hace un par de meses.