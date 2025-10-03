170 nuevas viviendas para jóvenes en Valladolid con dos dormitorios: "Son un símbolo del nuevo modelo residencial"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentan las nuevas viviendas colaborativas Ayuntamiento de Valladolid

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez- Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han presentado este viernes las nuevas viviendas colaborativas que se están construyendo en el Parque Alameda destinadas a menores de 36 años.

En total, son 170 viviendas las que tendrán sus propios espacios comunes con una inversión de unos 22,5 millones de euros. Un espacio que permitirá, a palabras del regidor, "dar respuesta a las necesidades de muchos jóvenes de la ciudad".

Quiñones ha comenzado su intervención criticando al Ministerio: "En la Junta hacemos una política real de hechos y obras, no como las del Gobierno que son anuncios, planes e incumplimientos".

El consejero recordaba que en la provincia de Valladolid tienen previsto construir 700 viviendas en distintas ubicaciones y lugares con distintas modalidades, tanto para la venta como para el alquiler.

Carnero explicaba que esta promoción combina "accesibilidad, sostenibilidad e innovación social" convirtiéndose en un "símbolo del nuevo modelo residencial de Valladolid". El proyecto está compuesto por nueve edificios -8 de 19 viviendas y uno de 18-. Cuentan con zonas comunes de coworking, lavanderías, garajes y espacios naturalizados.

Todas tienen 60 metros cuadrados útiles, dos dormitorios, dos baños y terrazas. Viviendas con calificación energética A, con un consumo "casi nulo" y cuya calefacción irá por una red de calor interna.

Un promoción que Quiñones tilda de "ejemplar" desde el punto de vista de la "modernidad" y que es "equiparable a lo que se hace en Copenhague". Una forma, explica, de ofrecer a los jóvenes una vivienda "asequible" con un alquiler "notoriamente más bajo" que el alquiler de mercado.

La promoción estará finalizada en junio de 2026 dado que una parte de la financiación es de fondos europeos y, por tanto, tienen que adecuarse a los plazos.

El futuro de la SVAV, en el aire

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid no temen que se disuelva la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) el próximo lunes, 6 de octubre.

El consejero Suárez- Quiñones ha asegurado que "no hay motivos para ningún tipo de ruptura" o para "interrumpir" los proyectos de integración ferroviaria.

Carnero, por su parte, afirmó que el matiz es que el soterramiento "no está en la agenda" del ministro Puente y, aclaraba, quizá "con otro ministro o con otra agenda del ministro puede ser aceptado".

Además, defendió el cambio del convenio para pasar de la integración al soterramiento, como ya se hizo en sentido inverso en 2017. Del mismo modo, el regidor afirmó que el soterramiento es "técnica y económicamente" viable".

Quiñones explicó que se están cumpliendo los cometidos que le corresponden y las obras que se van planteando en el marco de una "programación" fijada por el Ayuntamiento: "No puede estar la ciudad levantada en obras por todos sitios".

Tanto la Junta como el Ayuntamiento están expectantes de conocer "la intención" que tiene el Ministerio en la próxima reunión.