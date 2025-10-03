De una navaja a 155 gramos de marihuana: situación insólita con una detenida en el Hospital Río Hortega de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido este 2 de octubre a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública en unos hechos que se produjeron cuando los servicios de seguridad del Hospital Universitario Río Hortega solicitaban presencial policial por problemas con, a la postre, detenida.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación uniformada de la Policía Nacional que se entrevistó con los vigilantes de seguridad que manifestaron haber tenido, desde la noche anterior, problemas con una mujer, familiar de un ingresado.

Apuntaban que tenía una “actitud hostil y violenta” y que, según su testimonio, podría estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. También les habría mostrado una navaja.

Cuando los policías entraron en la habitación donde se encontraba, la mujer estaba dormida en la cama del acompañante y tenía una navaja a simple vista sobre las sábanas.

Los agentes la despertaron y la mujer siguió con una actitud hostil hacia el personal del hospital. Una vez que le intervinieron la navaja, le solicitaron la documentación que esta persona dijo tener en su vehículo, que estaba estacionado frente a la puerta del hospital.

Los agentes le acompañaron al mismo y cuando la mujer abrió el vehículo para sacar su documentación de la guantera, del turismo emanó un fuerte olor a marihuana. Los policías realizaron un registro del vehículo encontrando un bote con 155 gramos de marihuana en su interior.

En ese momento los policías procedieron a su detención y lectura de derechos como presunta autora de un delito contra la salud pública, trasladando a la mujer a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se continuó la práctica de las diligencias policiales.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes correspondientes al segundo semestre de 2025, la droga hubiera alcanzado un valor de 1.049,35 euros en el mercado ilícito.

La detenida fue oída en declaración y posteriormente fue puesta en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida, a quien se le informó de lo ocurrido con la remisión del atestado policial al Juzgado de guardia.