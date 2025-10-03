Cinco detenidos en Valladolid por robar más de 48 cuentas de WhatsApp y pedir dinero a conocidos de las víctimas

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a cinco personas, integrantes de una organización criminal dedicada a la comisión de estafas, blanqueo de capitales y fraude bancario a través de la modalidad delictiva de pérdida de control del WhatsApp.

La investigación, se inició tras la recepción de 48 denuncias de pérdida de control de WhatsApp entre el 21 y 25 de enero de 2025, de las cuales en 10 se consiguieron realizar estafas por valor de 4.723 euros.

La investigación, inicialmente centrada en Valladolid, logró extenderse hasta la ciudad de Tenerife, donde se identificaron nuevas víctimas de estafa vinculadas al mismo grupo criminal.

Gracias al exhaustivo análisis de las transacciones, se logró desentrañar la estructura jerárquica de la organización.

En la base se encontraban las denominadas “mulas bancarias”, encargadas de mover el dinero, mientras que en un nivel superior operaban los “captadores de mulas”, todos ellos con residencia en la Comunidad de Madrid.

Según informa la Policía Nacional, uno de los aspectos más relevantes de los hechos es la velocidad con la que se desplazaban los fondos obtenidos fraudulentamente.

Y es que, en cuestión de segundos, el dinero era transferido entre cuentas, dificultando su rastreo, con el objetivo final de convertirlo en efectivo a través de cajeros automáticos, comercios y terceras personas, distribuidas en distintos municipios madrileños.

Así, tras identificar a los ocho miembros de la red delictiva, el Grupo de Investigación de Ciberdelincuencia de Valladolid, en coordinación con el Grupo IX de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, logró localizar y detener a cinco de los implicados, mientras que los otros tres continúan en paradero desconocido.

Modus operandi

La Policía Nacional informa de que este tipo de estafas suelen desarrollarse en dos fases.

En primer lugar, el estafador, mediante técnicas de engaño, se hace pasar por un conocido de la víctima y le envía un enlace. Al acceder a dicho enlace, aparece un código que el delincuente solicita a la víctima.

Una vez que esta le proporciona el código, el estafador lo introduce en otro dispositivo, logrando así tomar el control de la cuenta de WhatsApp de la víctima.

Cuando ya ha conseguido el acceso total a la cuenta, el estafador comienza a contactar a familiares y amigos de la víctima simulando ser ella y les pide dinero con carácter urgente, aprovechando la confianza que estos contactos tienen en el supuesto remitente.