Boecillo celebra su legado vinícola con una exclusiva Fiesta de la Vendimia: "La tradición sigue estando ahí"

La Fiesta de la Vendimia ha llegado al municipio vallisoletano de Boecillo en recuerdo de un legado que ha marcado su historia, cultura y desarrollo.

Hoy ya no es tierra de viñedos, pero su pasado vinícola sigue estando muy presente entre sus vecinos y en las diferentes bodegas que alberga y que le han convertido en un destino de referencia a nivel gastronómico y enoturístico. Una seña de identidad que el pueblo no quiere olvidar.

Por ello, en la tarde de este viernes la localidad ha dado el pistoletazo de salida a unos días cargados de actividad con el vino como principal protagonista.

Lo ha hecho con un acto inaugural celebrado en el Patio del Ayuntamiento que ha reunido a decenas de vecinos y algún que otro visitante deseosos de participar en la primera actividad.

Una gran cata inaugural de seis vinos, cinco quesos y dulces de la tierra, amenizada con el jazz de José Luis Gutierrez y cargada de sorpresas.

Pero antes, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Cristina Gil, ha aprovechado la ocasión para recordar a los presentes la tradición vinícola que tanto representa a Boecillo, así como para destacar la buena respuesta de los vecinos a las actividades programadas.

"Estamos muy contentos, tenemos lleno total prácticamente en todas y eso traduce en un notable interés de los boecillanos en seguir apostando por sus tradiciones".

Unas palabras a las que también se ha sumado el alcalde, Raúl Gómez, al destacar que "aunque ahora no hay producción de vino en Boecillo como tal, la uva y la vendimia han desempeñado un papel muy importante en la historia del municipio".

"Hasta antes de ayer todo el pueblo eran majuelos, ahora, por desarrollo urbanístico, solo queda el de Cristóbal Berzosa, que es el que nos va a permitir hacer la actividad de la vendimia, pero la tradición sigue estando ahí, es parte de nuestra historia", ha señalado.

Una vez concluida la inauguración, Boecillo ha disfrutado de una exquisita cata en la que todos los presentes han podido degustar algunos de los manjares gastronómicos más destacados de la zona por un precio de 18 euros por persona.

Y entre ellos, a modo de sorpresa, se ha incluido el vino Olmos de la Ribera, elaborado por Pepe del Campo, vecino del pueblo.

Así es como el municipio ha abierto un programa de actividades con el que celebrará el arte de la vendimia a lo largo de todo el fin de semana.

Las actividades continuarán este sábado con una mañana de vendimia y pisado y una tarde de catas. Así, a las 10:30 horas está prevista la ruta 'Hasta el majuelo y vendimia en familia', que saldrá desde la plaza del Vendimiador y en la que todos los participantes podrán conocer todos los detalles y experimentar en primera persona el oficio de la vendimia.

A partir de las 13:30 horas la plaza Condes de Gamazo será testigo de una demostración de pisado de la uva y una degustación del primer mosto al ritmo de los bailes y las dulzainas del grupo de danzas La Victoria.

Ya por la tarde, será el turno de las catas. Y es que mientras que en la primera, prevista para las 18:30 en la sala de exposiciones del Centro Cívico, los asistentes degustarán tres tipos de aceites con maridaje especial, a las 20:30 horas estos tendrán ocasión de probar cuatro vinos acompañados de embutido y chocolate en el Patio del Ayuntamiento.

Y no solo eso, sino que también disfrutarán de un espectáculo de monólogos a cargo de la humorista Asun Serra.

En la mañana del domingo regresarán las rutas con una visita a la Finca Ibáñez y a su bodega del siglo XV a partir de las 10:30 horas, mientras que por la tarde Boecillo se despedirá de estos días de historia, cultura y, sobre todo, mucha diversión con una charla sobre la importancia del vino en el pueblo y un paseo hasta la zona de bodegas del municipio que comenzará a las 17:30.

De camino los participantes conocerán los viñedos escoceses, la fuente El Rector y la antigua fábrica de orujo, y una vez llegados al destino, el historiador Miguel Ángel García ofrecerá una breve charla sobre el entorno y la influencia de las bodegas en la localidad.

Una actividad que precederá a una visita guiada a la bodega Los Tarantos a una degustación de vino y tapa con la que, ahora ya sí, Boecillo pondrá el broche final a una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia épica y multitudinaria grabada para el recuerdo.