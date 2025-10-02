Un proyecto pionero digitaliza las tallas de la Semana Santa de Valladolid: "Es un acceso universal a esta belleza artística"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presenta el proyecto pionero que digitaliza las tallas de la Semana Santa de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado un proyecto pionero en España que permite digitalizar las tallas históricas de la ciudad.

El objetivo es "preservar el arte barroco y que sea accesible para todos", incluso para quienes no pueden estar físicamente en Valladolid. Una forma de que cualquier persona acceda a estas imágenes.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa el regidor, que ha estado acompañado del presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, y el director creativo de Damasco Studios, Ricardo Rapado, así como el CEO de Daloar, David Lorenzo.

Damasco Studio ha dado un primer paso con la digitalización de tres imágenes emblemáticas de la Semana Santa vallisoletana. Una de ellas es la de El Señor Atado a la Columna; la otra es La Quinta Angustia; ambas de Gregorio Fernández. Y, por último, la de Nuestra Señora de las Angustias, de Juan de Juni.

Unas imágenes con precisión y con hiperrealismo en tres dimensiones que "captan la esencia y la emoción que transmite la original", a palabras del regidor. Un "logro en digitalización" que refleja la maestría en la que conviven "tradición y tecnología".

Tras esta primera prueba piloto, realizarán la digitalización de 30 esculturas maestras del Barroco castellano. De esta forma, estarán digitalizadas todas las tallas que se pueden ver en la procesión general de la Semana Santa.

"Queremos mantener vivo un patrimonio tan vallisoletano como es nuestra Semana Santa, que sea cada vez más conocida y extenderlo en el tiempo, los 365 días del año. Que cualquier persona desde cualquier lugar pueda sentir y palpar nuestra imaginería que es única", afirma el regidor.

Además, también es posible utilizar unas gafas de realidad virtual para sentir la experiencia más de cerca y poder contemplar con precisión las tallas que se pueden observar en las iglesias de la ciudad y en las calles durante la Semana Santa.

Carnero ha incidido en la importancia de que la Semana Santa "perdure y pueda vivirse más allá del evento en sí mismo". Y también que esta iniciativa, junto con la Ruta de Pasiones, son herramientas para conseguir que la tradición "esté viva, accesible y proyectada al futuro".

"Un acceso universal a esta belleza artística sin barreras físicas ni geográficas para aquellas personas con movilidad reducida o dificultades de desplazamiento", añade el regidor.

Por otro lado, ha hecho alusión al impacto educativo que tiene, además del "económico y turístico, generando oportunidades de atracción de turismo religioso".

Está previsto que el trabajo completo esté finalizado antes de la Semana Santa de 2026 para que cualquier persona pueda tener acceso a este trabajo en la web de la Junta de Cofradías de Valladolid.

Además, Vegas ha avanzado que preparan una exposición en la Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de la Pasión, en la que se podrá disfrutar de la experiencia con gafas de realidad virtual. Y también todo el año en la sede de la Junta de Cofradías en la calle Fray Luis de León, 22.

Técnicas de vanguardia

El proceso se basa en técnicas de fotogrametría avanzada, que realiza cientos de fotografías desde todos los ángulos. Estas imágenes se procesan con programas especializados que utilizan la técnica de Gaussian Splatting, que permite una reconstrucción hiperrealista.

Posteriormente, los modelos se optimizan y se preparan para experiencias de realidad aumentada y virtual, que son accesibles con dispositivos como las gafas de realidad virtual para explorar cada paso como si estuviera delante.