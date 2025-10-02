Peñafiel brindará con los mejores vinos en una fiesta que aúna tradición e innovación: "Hay un ambicioso programa"

El alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Peñafiel y diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, presentan la fiesta de la vendimia

Peñafiel ya lo tiene todo preparado para celebrar su Fiesta de la Vendimia los días 3, 4 y 5 de octubre. Una actividad muy arraigada en la localidad vallisoletana que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los viticultores y vendimiadores.

Así como dar a conocer a los visitantes la importancia que la viña tiene y ha tenido en la comarca y reconocer a los vinos de Peñafiel como "el principal producto del desarrollo rural de la Ribera".

De esta forma lo ha presentado el alcalde de la localidad, Roberto Díez, y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Peñafiel y diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, en la Diputación de Valladolid.

La Fiesta de la Vendimia aúna tradición e innovación. Y no faltan algunos de sus momentos más especiales como el desfile de la vendimia, el pisado de la uva y la degustación del primer mosto.

Un intenso fin de semana donde se podrá disfrutar de 19 propuestas innovadoras en espacios patrimoniales, bares, restaurantes, bodegas y enotecas de la localidad con divertidas y sorprendentes actividades.

Entre las actividades se encuentran las catas maridaje, catas temáticas especial vendimia para jóvenes, catas literarias, vinos con degustación de productos tradicionales o paseos teatralizados por el barrio de bodegas.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 3 de octubre con una visita teatralizada por el barrio de bodegas de Peñafiel con degustación de vino y pastas y visita a cinco bodegas subterráneas de Peñafiel.

El sábado 4 de octubre tendrá lugar el Tren del Vino para conocer el casco histórico de Peñafiel con un paseo por sus calles tradicionales. Uno de los momentos más singulares será la cata especial Fiesta de la Vendimia que tendrá lugar en el Patio del Mirador y estará amenizada por el dúo musical Carlos y Fernando. Las entradas se pueden adquirir en el Centro Agroalimentario de Castilla y León.

"Uno de los hitos principales es acercar a los jóvenes a la cultura del vino, incentivándoles a participar en las actividades que con cariño e ilusión preparamos desde el Ayuntamiento con asociaciones y personas que siguen ayudando a mantener las tradiciones de nuestra tierra", afirma el regidor.

La pregonera de honor de la XXXIV Fiesta de la Vendimia será la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, por "su disposición y apoyo al medio rural". Estará el sábado 4 de octubre en el desfile de la vendimia acompañada por la pisadora oficial Rocío Ruiz de Lucas.

En esta edición, la Denominación invitada a la Fiesta de la Vendimia es la D.O. Rueda, una denominación de origen cuya zona de producción se encuentra en Valladolid, Segovia y Ávila.

Está integrada por 72 municipios, de los cuales 53 se sitúan al sur de la provincia de Valladolid, 17 al oeste de Segovia y 2 al norte de Ávila.

"Hablar de vendimia es hablar de fiesta, magia y tradición. Por eso, música, magia y folklore completan un ambicioso programa que tiene como objetivo que los peñafielenses y quienes nos visitan durante este fin de semana se empapen de la cultura del vino y de Peñafiel", finaliza el alcalde.