Jairo, el centinela de la ilusión de la ONCE que ha dado 35.000 euros desde su quiosco de Valladolid

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado un gran premio de 35.000 euros en Valladolid, correspondientes al sorteo del miércoles, 1 de octubre.

El agente vendedor es Jairo Sanz Fernández, el “centinela de la ilusión” que ha dado este premio con la venta de su boleto TPV, correspondiente al 1 de octubre. Lo ha vendido en su quiosco que se ubica en la Plaza Palacio Valdés de la ciudad del Pisuerga.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio que asciende a 500.000 euros al número más la serie. También 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

También: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.