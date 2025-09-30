Seis nuevos autobuses para la línea 2 y "cifras históricas" en Auvasa: "En 2026 seguiremos con el 20% de descuento"

El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, presentan los nuevos autobuses Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este martes en la Plaza Mayor de Valladolid los seis nuevos autobuses que comenzarán a prestar servicio en la ciudad por parte de la flota de Auvasa.

Seis autobuses articulados de 18 metros, de alta capacidad, que suponen una inversión de 3.102.924 euros. Estos autobuses tienen una capacidad de 135 pasajeros y permiten "seguir contribuyendo a esa movilidad de convivencia a través del transporte urbano", a palabras del regidor.

Con esta nueva incorporación, ya son 156 los autobuses que conforman la flota de Auvasa. Estos nuevos autobuses irán destinados a la línea 2, "supone cuatro millones de expediciones". En este sentido, el regidor ha avanzado que a finales de año se podrá hablar de "30 millones de viajes en Auvasa, cifras históricas, abrumadoras".

Unos datos que, a su juicio, reflejan el "compromiso de los vallisoletanos" por la utilización del transporte público. "Escuchamos a los vecinos de la ciudad y a los trabajadores de Auvasa", matiza.

Del mismo modo, ha anunciado que en marzo de 2026 habrá tres nuevos autobuses y que, con el distintivo ambiental ECO, ya hay más del 55% de la flota: "Es un dato fundamental en el compromiso medioambiental".

Los autobuses que hoy empiezan a funcionar van destinados exclusivamente a la línea 2 y los que se presentarán en marzo no son articulados. "Depende de la demanda de las líneas y la situación de la orografía de la ciudad de Valladolid, si las calles son más pequeñas o grandes", aclara.

Por otro lado, Carnero ha recordado que el transporte público está subvencionado en un 20% del Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, ha avanzado que la ayuda continuará en 2026 que también exigirá al Gobierno de España que "mantenga" la subvención del 30%, y no del 20% como ocurre actualmente.

"Eso facilita y mejora la movilidad sostenible. El Ayuntamiento seguiremos con nuestra subvención del 20% en la ciudad", ha anticipado Carnero.

Críticas del PSOE

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que la edad media de los autobuses urbanos se ha incrementado en más de dos años por falta de renovación de la flota de Auvasa desde junio de 2023.

Asimismo, han criticado que PP y Vox tarden "dos años y cuatro meses en presentar nuevos autobuses" y han cuestionado que Carnero "frene la renovación que se había puesto en marcha".

Unas palabras a las que el alcalde ha contestado de forma tajante: "Hemos tenido que pagar 11 autobuses que dejaron los socialistas comprados y sin pagar. Es una mala práctica administrativa. Cuando llegó el equipo de Gobierno tuvo que comprarlos"

Asimismo, Carnero ha afirmado que continuarán aumentando y renovando la flota: "Esos 11 más los 6 presentados, ya son 17. Seguiremos trabajando para incrementar la flota y renovarla, que está por debajo de los 10 años de antigüedad".

Mejora en las líneas

El gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha asegurado que trabajan en modificar líneas e incrementar frecuencias, siempre "escuchando a los vecinos".

Recordaba, durante su intervención, que recientemente han realizado un "cambio importante" en Pinar de Jalón dando servicio para el Hospital Río Hortega.

Por otra parte, afirma que trabajan con barrios como Fuente Berrocal o Santos Pilarica, además de Covaresa o El Peral. "Estamos teniendo en cuenta las propuestas de los vecinos", añade.

Por otro lado, ha puesto en valor que las lanzaderas de Parquesol, Delicias y Covaresa están dando un resultado importante. "Vamos modificando y ampliando en función de la demanda, siempre teniendo en cuenta las posibilidades", afirma.