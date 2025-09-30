El conflicto por el convenio de los trabajadores de la ORA en Valladolid, al Serla: "No descartamos movilizaciones"

Los sindicatos UGT y CCOO Castilla y León han informado, a través de un documento recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que van a acudir al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) con el fin de “intentar desbloquear la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la ORA en Valladolid gestionado por Dornier”.

Una medida que consideran “el último intento antes de valorar la convocatoria de huelga” tras siete reuniones con la dirección de la empresa. “Las posturas entre ambas partes están más alejadas que nunca”, añaden los sindicatos.

UGT y CCOO informan de que, desde el inicio del proceso, Dornier “solo ha planteado recortes sustanciales en derechos de la plantilla” como pueden ser “la eliminación del complemento de incapacidad temporal o la congelación del plus de antigüedad”.

También apuntan que se ha “suprimido la prima anual de 445 euros por no absentismo” y que “se ha empeorado en la distribución de la jornada anual para el personal controlador” todo ello, apuntan, a cambio de “una subida salarial mínima e insuficiente”, como denuncian los sindicatos.

El Comité de Empresa ha considerado “injustificable esta propuesta” especialmente cuando “el contrato con el Ayuntamiento de Valladolid ha supuesto un incremento de ingresos del 25,32% para Dornier desde el 2017” gracias a “dos ampliaciones de plazas en la zona de ORA”.

Tanto UGT como CCOO apuntan que “a pesar del incremento de plazas la plantilla no ha aumentado sino todo lo contrario ya que se han pasado de 94 a 84 trabajadores en el centro de trabajo actual”.

Aseguran que esta situación “vulnera lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas del contrato con el Ayuntamiento” que “especifica que ante un incremento del número de plazas de aparcamiento la empresa adjudicataria deberá aumentar el número de controladores de servicio en cada momento en la proporción de uno por cada 130 nuevas plazas”.

Para finalizar, desde CCOO y UGT han exigido a Dornier una “negociación real que respete todos los derechos laborales” y que “reconozca el esfuerzo de la plantilla” para “cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato de concesión”.

Final asegurando que “no descartan movilizaciones” si “no se produce un cambio sustancial en la actitud de la empresa”.

Contestación de Dornier

La contestación de la empresa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León ha sido escueta y han apuntado que el "tema está en manos del Área de Relaciones Laborales", añadiendo que esperan que "se resuelva lo antes posible".

Todo para que este conflicto laboral, con los trabajadores de la ORA como protagonistas en Valladolid, se resuelva lo antes posible.