Muere un hombre tras caerle encima un árbol en un pinar de Pedrajas de San Esteban

Un hombre de unos 60 años ha fallecido tras caerle encima un árbol en el Camino de Pedrajos, a las afueras de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid.

La sala de operaciones 112 ha recibido una llamada este lunes solicitando asistencia para el hombre que se había quedado inconsciente tras caerle encima un árbol mientras cortaban leña en un pinar situado junto a una granja.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl no ha podido hacer nada por salvar su vida y ha confirmado el fallecimiento del hombre herido.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Valladolid, los Bomberos de la Diputación de Valladolid -ya que las personas que se encontraban en el lugar no podían retirar el árbol de encima del herido-, y han dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Íscar.