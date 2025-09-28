El waterpolo de Valladolid comienza a nadar en solitario y busca jugadores: "Así podemos conseguir mejores objetivos"

Aunque llevan compitiendo desde 2015, hasta ahora lo habían hecho como una sección del Club de Natación Parquesol. Desde este año, una década después, se independizan de su matriz para comenzar a nadar en solitario. El Club Waterpolo Valladolid ya es una realidad dedicada en exclusiva a este deporte.

"Llegamos a la conclusión de que podemos conseguir mejores objetivos deportivos y sociales si funcionamos como dos clubes deportivos distintos", señala José Ángel Renero, presidente del Club Waterpolo Valladolid, en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Con una base ya sólida de entre 30 y 35 jugadores y jugadoras, con su camino en solitario quieren abrir sus miras para acabar construyendo unos cimientos que impulsen a este deporte acuático en la ciudad del Pisuerga. "En Valladolid podemos tener un waterpolo de nivel, pero necesitamos tener una base", apunta Renero.

Se trata del primer club federado en la historia en Valladolid que está "dedicado y centrado únicamente en el waterpolo". "El primero y el único. Si no ha habido antes, hace muchos años, no creo que haya habido ninguno. Antes eran más aficionados, que jugaban pero sin competir ni federarse", resalta el presidente.

En la actualidad, se espera que el Club Waterpolo Valladolid pueda contar con un senior masculino, uno femenino y dos equipos mixtos en categorías infantil y cadete. Más las nuevas incorporaciones que puedan ir dándose poco a poco.

Compiten a nivel regional, "pero dada la implantación del waterpolo a nivel nacional en determinadas zonas es una competición que organiza la Federación de Natación de Castilla y León en la que participan también equipos de Asturias y La Rioja".

En la propia Comunidad hay otros dos clubes, el Waterpolo de Zamora y el Castellae de Burgos. En Valladolid, los entrenamientos se llevarán a cabo en las piscinas del polideportivo de Huerta del Rey.

En el club vallisoletano se ponen ahora el objetivo de "ampliar e intentar captar" a más interesados. "Nos gustaría porque tenemos posibilidad de piscina y de entrenadores contar con niños pequeños que se inicien con nosotros en el tema del waterpolo y la actividad acuática", apunta el presidente.

Una iniciativa que, además, piensa en las familias, ya que les ofrecen un horario para los entrenamientos "válido para esas edades", entre las 18:00 y las 19:00 horas.

"Queremos crear una especie de escuela y canterita para jugadores que pudieran en algún momento dado jugar en otras categorías o simplemente participar con los jugadores con más años de experiencia", resalta José Ángel.

Por otro lado, también pretenden "ampliar o recoger a la gente que le gusta la actividad deportiva y que quiere un poco cambiar".

"Bien sean antiguos nadadores, deportistas de otras disciplinas que sean de equipos con balón como jugadores de balonmano o de baloncesto, o gente que quiera descubrir el waterpolo y jugar con nosotros", añade.

Y es que Renero reconoce que el waterpolo es un deporte en el que "prácticamente cualquier jugador después de un mes de entrenamiento podría estar disputando algún partido o por lo menos ayudando al equipo".

Apasionado al waterpolo por sus hijos

José Ángel Renero es un apasionado del waterpolo por sus hijos. No es un deporte que descubriese en su infancia, sino que fueron sus hijos los que comenzaron a practicarlo y posteriormente le empujaron a él ahora hace ya 15 años.

Hasta el punto de que sus hijos dejaron de jugar y él sigue ligado al mundo del waterpolo, aunque ahora más en un aspecto de gestión y únicamente metiéndose al agua "para mantener un poco la forma".

"Primero me enganché como padre y ya luego como padre-presidente o padre-vocal", reconoce entre risas.

Pero es esa experiencia lo que le lleva a saber de sobra los beneficios y atractivos de este deporte. Una disciplina que como principal valor tiene la "competición en equipo", siendo uno de los beneficios que "formas parte de un proyecto, de un grupo, tienes que trabajar con compañeros".

"No es un deporte individual como podría ser la natación, en la que simplemente nadas primero contra ti y luego contra los demás. Los compañeros de club son rivales porque tienes que ir a mejorar la marca. En el waterpolo los que nadan contigo son compañeros tuyos", resalta Renero.

También destaca el "atractivo" de que, aunque "es una actividad física intensiva, es en un medio acuático que es muy bueno para la salud". "Todos los médicos te dicen que cuando tienes cualquier problema hagas natación", apunta.

Tampoco presenta "los problemas de impacto" de otros deportes que al correr o saltar sufren muchas de las articulaciones.

Para acabar, asegura que es un deporte "divertido" donde el protagonista es el balón. "Todo el mundo jugamos a la pelota desde que somos pequeños y cuando vamos a la piscina muchas veces también", subraya.

Potencias en España

Aunque la tradición del waterpolo no está especialmente extendida ni en Valladolid ni en Castilla y León, el presidente celebra que hoy en día muchos de los jugadores del club son de la propia ciudad o incluso de la provincia, algo que "hace 10 años era una diáspora".

"Hemos pasado de gente que por motivos de trabajo o de estudios estaban en Valladolid y jugaban al waterpolo, a gente que es de aquí. Ahora por lo menos tenemos esa base de 30/35 jugadores y jugadoras que llevan tiempo jugando y ya no dependemos tanto de que cuando terminan su proyecto laboral o estudiantil que se marchan", apunta.

Bajo esta premisa, esperan seguir contando con todos ellos "más los que quieran llegar", para por lo menos "ser una referencia" porque cuantos más participantes haya "más posibilidades de que alguno de nuestros deportistas puedan desarrollarse y alcanzar otras metas".

En la actualidad, la selección española se nutre principalmente de equipos de Cataluña, algunos de Madrid y otros en el País Vasco y Navarra.

Renero reconoce que alcanzar esa tradición y fortalezas es algo difícil de lograr, pero sueña con que alguien de aquí pueda ser "convocado por una selección nacional o participar en alguna preparación o preselección de un equipo potente".

"Sería un primer objetivo bastante importante porque eso ya sería que a nivel nacional nos conocerían, que aquí en Valladolid podemos tener un waterpolo de nivel, pero necesitamos tener una base", zanja.

Cualquier interesado en consultar información o entrar a formar parte de este proyecto puede ponerse en contacto con el club tanto a través de Instagram (@Waterpolovalladolid) o en el correo electrónico waterpolovalladolid@gmail.com.