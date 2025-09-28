Más cortes de tráfico en Valladolid por la red de calor en una arteria vital: “Habrá retenciones en horas punta”

La obra de la red de calor en Huerta del Rey reducirá a un carril el tráfico de acceso al centro por el puente de Poniente

Más cortes de tráfico. La implantación de la red de calor sostenible en el barrio de Huerta del Rey y su ampliación a nuevas comunidades de vecinos obligará a acometer nuevos cortes de tráfico en Valladolid.

Así, desde este lunes 29 de septiembre y durante un mes, las obras afectarán a la avenida Gloria Fuertes, uno de los principales accesos al centro a través del puente de Poniente, que quedará reducido a un solo carril en sentido centro.

Hay que recordar que este tipo de obras también ha colapsado el barrio de Parquesol en los últimos meses.

Por este motivo, el Servicio de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento ha diseñado un plan de tráfico en coordinación con la empresa ejecutora, con el objetivo de minimizar el impacto y acortar al máximo los plazos de ejecución.

Los trabajos, impulsados por la Junta de Castilla y León a través de Somacyl, se desarrollarán en dos fases.

En la primera fase: cierre total de la calle Arzobispo José Delicado, entre Gloria Fuertes y Calixto Valverde, y del acceso desde Juana de Castilla a Gloria Fuertes. Como alternativa, los vehículos procedentes de la avenida de Salamanca podrán dirigirse al centro o girar hacia Juana de Castilla, siempre en un único carril.

Segunda fase: el corte se trasladará a la calle Juana de Castilla, en su tramo de conexión con Gloria Fuertes y su aparcamiento, además de la supresión del carril central de Gloria Fuertes hacia el centro. En este momento, Arzobispo José Delicado quedará reabierta al tráfico.

Desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad se advierte de que la reducción de carriles en Gloria Fuertes puede generar “retenciones en horas punta”, ya que esta vía canaliza gran parte del tráfico de Huerta del Rey hacia el puente de Poniente.

Por ello, se recomienda reducir al máximo los desplazamientos en vehículo privado y optar por el transporte público.

El dispositivo contempla desvíos señalizados a través de la calle Leopoldo de Castro, mientras que los movimientos desde la calle Joaquín Velasco Martín se mantendrán sin cambios en ambas fases.

Además, habrá afecciones parciales a las aceras, con pasos alternativos mediante pasarelas, y se instalará cartelería informativa en portales y vados.

Corte en el barrio del Hospital

A estas actuaciones se suma otro corte en el barrio del Hospital, en torno al Clínico Universitario. Desde este lunes y durante una semana permanecerá cerrada la calle Doctor Fleming, entre Doctor Mercado y Doctor Bañuelos, debido a la renovación de una acometida de saneamiento.

La intervención afectará también a la calle Doctor Mercado, entre Madre de Dios y Doctor Fleming, con un cambio provisional de sentido en un ramal de Doctor Fleming para permitir la salida de vehículos hacia la calle Real de Burgos.

Se trata de una obra de menor envergadura que la prevista en Gloria Fuertes, pero que condicionará la movilidad de los residentes de la zona, quienes deberán atender a la señalización provisional y a los desvíos habilitados.