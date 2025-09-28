Arturo Dueñas, rotundo sobre el "genocidio" en Gaza: "Acabar con un grupo terrorista matando a todos los civiles es una locura"

“Esperemos vivir un futuro, ojalá, libre de los conflictos y la barbarie de nuestros días”, aseguraba el vallisoletano Arturo Dueñas el pasado sábado, hace apenas una semana, en el pregón de la Fiesta de la Vendimia de Cigales.

El de Esguevillas de Esgueva, de 63 años de edad, es una de las figuras culturales de Valladolid más contrastadas y comprometidas, sobre todo, con la causa del pueblo saharaui, pero también quiere hablar sobre la “barbarie” que se está viviendo en Gaza con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Mis palabras en Cigales eran una clara alusión a lo que está ocurriendo en Gaza”, asegura el que se define como un “chico de pueblo” que desde pequeño ha “tenido muchísimas inquietudes”.

Desde bien pequeño sintió ese amor por la cultura en general y por el cine en particular. De hecho, estuvo nominado a los premios Goya en el año 2022 por un corto que llevaba el título de ‘Dalja: cine y olvido’ sobre la vida en los campos de refugiados saharauis y lo que significa para ellos un festival como es Fisahara.

“Pertenezco a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Castilla y León, pero siempre he sentido una simpatía por los movimientos palestinos”, añade nuestro entrevistado.

Charlamos con él sobre un “genocidio” que está a la orden del día, también en la actualidad política de nuestro país, y nos da sus claves para solucionar el conflicto.

Arturo Dueñas antes de la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Conflictos… y el de Gaza

“En Cigales, durante mi pregón, fui comedido. Cuando hablo de la barbarie, lo hago de Gaza, pero también hay otros conflictos en el mundo tremendos, que se me vienen a la cabeza como puede ser el de Rusia y Ucrania o el de los refugiados saharauis. Me resulta imposible olvidarme de ellos”, asegura Dueñas.

En los años 90 estuvo viviendo dando clases de Lengua y Literatura en la Universidad de Tartu, en Estonia, y por ello recuerda especialmente la caída del muro de Berlín y la amenaza de las tropas rusas, entonces allí y ahora en Ucrania.

“Cuando pienso en Palestina e Israel, país débil y fuerte, no puedo dejar de acordarme del conflicto saharaui. Me llama la atención que nuestro Gobierno ha reconocido rápidamente al pueblo palestino, pero, cuando habla del Sahara, mira para otro lado”, critica nuestro entrevistado. Él es padre de acogida de un niño saharaui en verano. De hecho, rodó con él el corto con el que estuvo nominado a los Goya en 2022.

“Son conflictos muy diferentes, pero, a la vez, con similitudes. Un país más fuerte ocupa a otro más débil sin reconocerlo, como pasa en Palestina o en el Sáhara Occidental”, afirma.

Un “genocidio”

Dueñas tiene claro que lo de Gaza es “una barbarie” y nos confiesa que fue reticente a utilizar el término “genocidio” hasta que estuvo “avalado por la ONU”. Desde el 16 de septiembre lo “utiliza porque está justificado”.

“Era reticente a usarlo por dos cuestiones. La primera porque no lo usaban desde la Organización de Naciones Unidas. La otra, por motivos prácticos. Cuando lo usabas, dabas argumentos al contrario para que desviara el tema. Ahora sí se puede afirmar que es un genocidio”, argumenta.

Sobre el debate del término y altas personalidades reticentes a usar el término como pudieran ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la postura de nuestro protagonista es clara.

“Todo es oposición política. Se busca marcar distancia con el adversario político. También, porque todo lo que ha pasado viene marcado por unos atentados atroces. Hay quien dice que defender a Palestina es hacerlo a Hamás y a esos atentados y no es cierto. Esa es la justificación, por ejemplo, de Netanyahu”, asegura.

Teniendo muy en cuenta esos atentados atroces de la organización terrorista del pasado 7 de octubre y rechazándolos de pleno, Dueñas insiste en que “la reacción es desproporcionada” y tiene claro que “Palestina no es Hamás”.

Arturo Dueñas habla sobre la situación en Gaza con EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Una locura”

Para comprender el conflicto entre Israel y Palestina, que no se remonta a ese 7 de octubre de 2024, sino que hay que dar mucha marcha atrás, el cineasta hace mención al discurso de Josep Borrell, cuando fue investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid.

Por aquel entonces, Borrell era alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, además de vicepresidente de la Comisión Europea.

“En el discurso dio claves atinadas. Una idea que me parece estupenda es que dijo que son dos pueblos que tienen los mismos derechos legítimos a vivir en la misma tierra y añade que es difícil decidir si uno tiene más que otro. Asegura que en la práctica lo disfruta más Israel porque el otro es reducido al exilio y la ocupación. Esa es la situación”, explica Arturo Dueñas.

Todo en un conflicto que ha tenido “muchas vueltas” a lo largo de los años, que vive en la actualidad su episodio más virulento en el que estamos siendo testigos de imágenes atroces y en el que las víctimas se contabilizan por miles.

“Con personas como Trump o Netanyahu es imposible hablar. Son personas con las que no se consigue nada. Hay que aplicar con ellos otras medidas. Una acción exterior para conseguir una reacción interna”, añade.

El de Esguevillas de Esgueva valora positivamente la postura del Gobierno de España, pero vuelve a dar un tirón de orejas a Pedro Sánchez para que “cambie su postura con respecto al Sáhara Occidental”.

Sobre las diferentes acciones en La Vuelta Ciclista a España, en contra del equipo Israel Premier-Tech también “está de acuerdo” y pide que Israel “sea expulsado de Eurovisión” para que los de Netanyahu “vean que el mundo no admite lo que está haciendo”.

“Acabar con un grupo terrorista matando a todos los civiles es una locura. Es lo más me duele. No es una guerra de un estado contra un grupo terrorista. Están matando a todos los civiles, e incluso a los niños. Es algo atroz”, apunta el cineasta.

La solución al conflicto

A la hora de establecer una solución, Dueñas vuelve a hacer mención a Josep Borrell, asegurando que la única es “la creación de los dos estados” porque hay muchas personas en Israel que no reconocen a Palestina y viceversa.

“Creo que la solución completa llegaría, primero con la entrega de los rehenes a Israel. Después con su retirada de Gaza. Más tarde con el reconocimiento de los dos estados y, por último, hablar de repartición de terreno mirando a la Línea Verde de 1967”, explica nuestro entrevistado.

Esa, para él, sería la solución al conflicto. Añade que “sería doloroso porque Palestina tendría que ceder” pero, visto lo visto, “tocará hacerlo porque es el contendiente débil”.

“Están masacrando a un pueblo entero con un ejército”, finaliza Arturo Dueñas que pide “mediación” para acabar con “la barbarie”.