La Guerra de la Independencia resucita en Boecillo en una mañana entre cañones, tambores y tradición

Sonido marcial de tambores y cornetas en Boecillo (Valladolid). Como si la historia despertara, las tropas aliadas han desfilado por el municipio para volver 200 años atrás.

No es una máquina del tiempo, se trata de la octava recreación de la llegada del Duque Wellington a Boecillo gracias a la apuesta de la Asociación Buezillo y el Ayuntamiento para dar valor a sus recursos turísticos, con desfiles, música y actividades para todos los públicos. Un día de fiesta que se celebra por todo lo alto y que cada año cuenta con más seguidores.

“Boecillo cuida su cultura y tradición, también su historia. La llegada fue un acto muy importante en plena Guerra de Independencia. El Duque de Wellington pasó por aquí y parece que le gustó”, ha afirmado Raúl Gómez, alcalde de la localidad vallisoletana a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que ha sido testigo de esta mañana soleada.

"Cada año contamos con más gente y lo que más nos gusta es que los vecinos de Boecillo tienen cada vez más participación", explica.

Esta mañana de sábado, el municipio vallisoletano se ha convertido en cuartel general desde primera hora.

Desde el CEIP San Cristóbal hasta el corazón del casco urbano, atravesando la calle Pino, San José y Nueva hasta alcanzar la plaza de armas improvisada en El Tejar, así, vecinos y visitantes, cada año más, han observado el avance de soldados que parecían haber escapado de 1812, con uniformes y fusiles cargados de pólvora simbólica.

Poco después, las trompetas han dado paso a los violines. La Escuela de Música Anna Magdalena Bach llenó de música la inauguración de la Feria de oficios y talleres artesanos, donde la pólvora se mezcló con el olor a madera y a tela bordada.

La presentación de tropas se acompañó de salvas de honor que hicieron temblar las piedras del parque, como si aún resonara la voz del duque de Wellington arengando a sus hombres frente al invasor napoleónico.

Tras ello, las tropas se dispersaron en un recorrido de guarnición por las calles y bares del municipio. El momento más deseado para intercambiar risas y comentarios entre los vecinos. Y es que aquí también se come muy bien.

La jornada avanzó con un espíritu que alternó el sonido de la pólvora con la muestra del teatro, bajo el auspicio de la Asociación Histórico Cultural Buezillo.

Pero lo acontecido hasta el mediodía solo ha sido la antesala del gran combate. Aún quedaban armas por alzar y páginas por escribir en esta octava recreación histórica.

A partir de las 17:30 h, el mercado de artesanos volverá a levantar sus tiendas como un campamento de retaguardia, mientras los mandos militares reunirán a sus compañías para la marcha hacia el frente. El recorrido llevará a las tropas desde El Tejar hasta la Avenida Germán Gamazo, en un tránsito que evocará el rugir de botas y tambores sobre tierras castellanas.

La Batalla de Boecillo

Será entonces cuando el pueblo contenga la respiración. De 18:00 a 19:00 h se librará la Batalla de Boecillo, con franceses y aliados enfrentados en el parque vallado de la Avenida Alamares del Caño.

Entre humos de pólvora y órdenes a voz en cuello, el eco del conflicto de 1812 renacerá bajo la mirada expectante de centenares de espectadores.

Al caer la tarde, a las 19:00 h, llega el gran desfile histórico de todas las compañías, seguido a las 19:30 h por la entrada triunfal del duque de Wellington, recibido como héroe en las calles y en el parque de El Tejar.

En 1812, el duque de Wellington, al frente de las tropas aliadas, libraba duras batallas en tierras castellanas frente al ejército napoleónico.

Y todo ello, a pesar de no haber conocido nunca a Napoleón en persona, Wellington fue el principal estratega que derrotó al emperador francés y se convirtió en un símbolo de la transición hacia un nuevo orden europeo. Hasta el punto de que se odiaban.

Pero la guerra no da tregua, el pueblo vuelve a alzarse en una escaramuza final que simbolizará el levantamiento y la liberación frente al invasor.

La jornada del sábado se cierra con un canto de victoria: el gran concierto de “Amazing Grace”, donde la Banda de Pifanos y la Escuela Anna Magdalena Bach sellarán la jornada con música, como si fueran trompetas celestiales que sustituyen al cañón.

El epílogo de la contienda

El domingo 28 de septiembre, los estandartes ondearán una última vez. Desde las 11:30 h, mandos y tropas marcharán al campo de batalla siguiendo el viejo trazado de El Tejar, Nueva, Viana, Paseo Zarcilla y Parrillanos.

Allí, en el pinar, tendrá lugar la escaramuza de clausura, la última chispa de pólvora de esta octava edición. A partir de las 12:00 h, Boecillo bajará sus armas cerrando así un fin de semana donde la historia ha vuelto a recorrer sus calles.

Programa sábado 27

Mercado de artesanos de 17:30 a 21:30 horas.

Reunión de mandos y marcha militar al campo de batalla. "El Tejar" – C/ Nueva – C/ Viana – C/ Olma – C/ Caño – Avda. G. Gamazo. De 17:30 a 18:00 h.

Batalla de Boecillo: "Ejército francés vs tropas aliadas". Parque vallado (Avda. Alamares del Caño). De 18:00 a 19:00 h.

Gran desfile histórico de todos los grupos. Campo de batalla – C/ Germán Gamazo – Parque "El Tejar". A partir de las 19:00 horas.

Llegada de Wellington: "Recibimiento y celebración". Asociación Histórico Cultural "Buezillo". Calles y parque público "El Tejar". A partir de las 19:30 horas.

Escaramuza: "Levantamiento y liberación del pueblo". Parque público "El Tejar". A partir de las 20:00 h.

Gran concierto final: "Amazing Grace". Ameniza: Banda de Pifanos y Escuela "Anna Magdalena Bach". Parque público "El Tejar". A continuación.

DOMINGO, 28 DE SEPTIEMBRE

Reunión de mandos y marcha militar al campo de batalla. "El Tejar" – C/ Nueva – C/ Viana – Paseo Zarcilla – C/ Parrillanos. De 11:30 a 12:00 h.

Escaramuza y clausura de la "VIII recreación histórica". Pinar junto calle Parrillanos. A partir de las 12:00 h.