Fernanda, de México a España para abrir una nueva pastelería en Valladolid: "Paso más tiempo aquí que en casa"

Fernanda en su negocio El Ratón Repostero de Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Valladolid celebra la llegada de un nuevo negocio a la ciudad. Un dulce comercio que tiene acento mexicano y que lleva la firma de Fernanda Ahtziri Domínguez, nacida en Jiquilpan y que llegó a la ciudad del Pisuerga hace cuatro años.

El pasado 8 de septiembre, nuestra protagonista, abrió las puertas de El Ratón Repostero, un pequeño negocio en el que triunfan las conchitas de su país, un pan emblemático de México que elaboran cada día.

El negocio se ubica en la Plaza de Santa Cruz y ya ha comenzado a enamorar a la ciudad vallisoletana con toda su dulzura.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella para saber cómo afronta el reto de emprender y cómo ve, tanto el presente, como el futuro.

Imagen de El Ratón Repostero, el nuevo negocio de Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La vida de Fernanda y una oportunidad

“Me defino como una chef repostera mexicana apasionada por lo que hace. Soñadora, con un gusto tremendo por crear buenos momentos para las diferentes personas a través de mis postres y brindando una gran atención a mi pastelería”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Fernanda Ahtziri Domínguez Vega.

Nuestra entrevistada, de 29 años, nació en Jiquilpan (Michoacán) en México y ahora vive en Valladolid. Tiene una experiencia de cinco años en el arte de la repostería en su país y abrió El Ratón Repostero en Valladolid el pasado 8 de septiembre.

Amante de bailar, cantar, cocinar y jugar con sus tres perros, también nos confiesa que es una mujer “decidida y trabajadora” que “lucha por lo que cree y que sueña con dejar su granito de arena en el mundo".

Llegó a la ciudad del Pisuerga hace cuatro años y, desde pequeña, tenía claro que quería ser “repostera o veterinaria”. Al final apostó por lo primero. De momento, le va bien.

“Recuerdo mi infancia de una forma muy feliz. Cerca de mis padres y mis dos hermanas, en México. Después, hace cuatro años, llegué a Valladolid y estoy muy contenta.

En la ciudad del Pisuerga le ha salido una oportunidad que no ha dejado desaprovechar.

Imagen de Fernanda en su nuevo negocio de Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La nueva pastelería en Valladolid

“Fue a principios de julio cuando vimos un anuncio de traspaso y nos gustó tanto que empezamos, por aquel entonces, con los trámites y con los planes de futuro”, asegura nuestra entrevistada.

Ese fue el germen del Ratón Repostero que abrió sus puertas el pasado 8 de septiembre en la Plaza de Santa Cruz, en la esquina con Alonso Pesquera. Todo después de haber tenido, en México, un local de baguettes y ensaladas, primero y después una pastelería. Experiencia no le falta.

“No tuvimos que hacer muchas obras en el local. Principalmente, lo que hicimos, fue pintar y quitar algunos muebles. Lo acomodamos a nuestro gusto y abrimos las puertas de un pequeño local de 60 metros cuadrados”, nos explica.

Allí abre las puertas, cada mañana, nuestra protagonista que es la única trabajadora del lugar.

Dulces delicias

“Ofrecemos diversos postres españoles, mexicanos e internacionales, entre tartas, berlinesas, pan dulce, galletas, y elaboraciones con hojaldre. La especialidad son las conchitas y las tartas. Esas conchitas triunfan con su sabor y pasan por ser un pan muy emblemático de México que elaboramos todos los días”, añade Fernanda.

El pan mexicano que triunfa en El Ratón Repostero Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Sobre los inicios del negocio, desde que abrió sus puertas, añade que le va “muy bien” y que “poco a poco” se han ido “adaptando” a lo que la gente les pide.

“Hemos puesto más variedad de productos. Nos ha encantado que la gente haya venido a probar cosas nuevas como el pan mexicano o buscando nuestras especialidades”, añade.

Dulces de El Ratón Repostero, nuevo negocio de Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Todo para chuparse los dedos.

Lo difícil de emprender y el futuro

Sobre lo complicado que es lanzarse a emprender y abrir un pequeño negocio en la actualidad, afirma que “es más que difícil” pero, a la vez, “apasionante”. “Paso más tiempo en mi aquí que en casa”, añade.

Sin embargo, dicen que sarna con gusto no pica y que pese a “pasar muchas horas trabajando” al “ser la repostería mi pasión no es complicado” para ella. Se trata, según nuestra entrevistada, de “tener determinación y entender que el emprender nunca es el camino fácil”.

Añade que, a pesar de todo “es un camino lleno de aprendizaje y oportunidades” que le ayudan a “crecer” en algo que es “gratificante” para “devolver, poco a poco, lo mucho que le ha dado la ciudad”.

La inversión para abrir este nuevo negocio “no ha sido tan alta” como pensaban en un momento ya que “al tratarse de un traspaso” el local “venía equipado”.

“Esperamos que el Ratón Repostero se convierta en un negocio próspero y estable, un lugar que sea un referente para los vallisoletanos a la hora de buscar algo dulce para el diario o para momentos especiales”, añade la emprendedora.

El objetivo de nuestra entrevistada pasa por “conquistar el corazón de los vallisoletanos” ofreciendo los productos “hechos con ingredientes de la mejor calidad y sobre todo con mucho mimo y amor”.

Que sus postres, con ese toque y sabor mexicano triunfen en la ciudad del Pisuerga.