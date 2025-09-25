Vuelve el vuelo desde Valladolid a Barcelona tras el adiós de Ryanair: tres semanales y 19.000 plazas

Vueling ha ampliado su oferta de invierno recuperando tres conexiones a partir del pasado mes de agosto. Los vuelos ya se pueden comprar a través de la web de la aerolínea.

La compañía, ha informado que sigue ampliando su conectividad nacional con la reincorporación de la conexión entre Barcelona y Valladolid, que estará activa para viajar a partir del 28 de octubre.

Tendrá tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados y se van a poner a la venta un total de 19.000 plazas para volar desde Valladolid a Barcelona.

Tras el adiós de Ryanair, que anunció que tampoco iba operar en la temporada de invierno en el aeropuerto vallisoletano esta es una gran noticia para los vecinos de la ciudad.

Más rutas

Durante la temporada navideña, la aerolínea contará con la ruta entre Málaga y Zúrich, disponible para viajar entre el 3 de diciembre y el 10 de enero.

Con dos frecuencias semanales los miércoles y sábados; y la ruta entre Santiago de Compostela y Zúrich, operativa del 5 de diciembre al 9 de enero, con dos frecuencias semanales los lunes y los viernes.

Recientemente, la aerolínea ha extendido a la temporada de invierno sus rutas internacionales a Esauira y Tirana, conexiones que se operarán desde Barcelona a ambos destinos y, en el caso de Esauira, también desde Sevilla. Asimismo, también ha puesto a la venta los vuelos de la ruta entre Barcelona y Córdoba para la temporada de invierno.

Vueling anunció sus nuevas rutas internacionales desde Barcelona a Ljubljana (Eslovenia), Agadir (Marruecos) y Estrasburgo (Francia) para este invierno, reforzando así su operativa desde la Ciudad Condal en conexiones internacionales.