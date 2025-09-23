Preocupación en Nava del Rey por la posible apertura de un centro de acogida de inmigrantes en un convento

La tranquilidad de Nava del Rey, una localidad vallisoletana de 1.925 habitantes, se ha visto alterada en las últimas semanas tras conocerse la posibilidad de que el antiguo convento de las Madres Capuchinas, deshabitado durante más de 15 años, pueda convertirse en un centro de acogida para inmigrantes. Algo que desde el Ayuntamiento se niega por completo.

La noticia ha corrido de boca en boca entre los vecinos después de que, este verano, dos religiosos no vinculados directamente a la orden original llegaran al inmueble para iniciar trabajos de acondicionamiento.

El gesto fue inicialmente recibido con entusiasmo desde el pueblo, al interpretarse como una oportunidad de recuperar un edificio histórico de gran valor patrimonial, que además conserva tres tallas del escultor Luis Salvador Carmona, natural del municipio.

“Lo recibimos como una gran noticia, porque es una pena que ese convento se venga abajo”, explica Emilio, un vecino de la localidad.

Sin embargo, la ilusión inicial dio paso a la incertidumbre cuando, según afirma, se les informó de que la reactivación del convento, propiedad del ayuntamiento, estaba supeditada a un fin social concreto: el alojamiento de inmigrantes.

Las dudas entre los vecinos giran en torno a varios puntos: si los acogidos serían menores o adultos, si contarían con permisos de residencia, o cuántas plazas estarían realmente disponibles.

Según lo transmitido en conversaciones informales, el convento podría albergar hasta 70 personas.

La cifra, en un pueblo que apenas supera los 1.900 habitantes y con una población envejecida, ha despertado problemas. “No sabemos qué es lo que hay realmente, nadie dice nada, hay mucha opacidad”, lamenta Santiago.

El propio Ayuntamiento habría confirmado la intención de destinar el espacio a inmigración, aunque sin precisar detalles sobre la procedencia ni las condiciones de los acogidos.

Nava del Rey ya cuenta con una notable presencia de inmigrantes, principalmente de origen rumano y magrebí, que trabajan en la agricultura local. Los vecinos reconocen que, aunque no existe una plena integración cultural, la convivencia es “pacífica” y la mano de obra extranjera resulta imprescindible para el sector primario.

El temor radica en que el posible traslado de decenas de personas sin permiso de trabajo ni perspectivas laborales agrave la situación social. “En un pueblo que decrece, con mucha gente mayor, tener a decenas de personas ociosas genera preocupación. Cuando el diablo se aburre, con el rabo mata moscas”, advierte Santiago.

La alcaldesa lo niega

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Nava del Rey, Denis Vázquez, (PP) que ha negado por completo estos rumores.

La alcaldesa ha aclarado este martes que no tiene constancia alguna de que el convento recientemente reabierto en la localidad vaya a acoger a 70 inmigrantes, tal y como se había comentado durante la sesión plenaria de las Cortes y entre algunos vecinos.

“El convento se abrió hace escasamente un mes con la intención de recuperar el culto al Cristo del Perdón, que llevaba varios años sin poder visitarse, y para ofrecer un espacio de carácter cultural y turístico”, explica Vázquez en conversación con este medio.

Actualmente, según detalló la regidora, en el convento residen únicamente dos personas que se han encargado de la reapertura y de organizar visitas. “En ningún momento se me ha trasladado la posibilidad de que allí se instalen 70 personas. Las conversaciones que he tenido con ellos estaban enfocadas a la apertura al público, enfocado al turismo y a la celebración de misas”, insistió.

Preguntada por el origen de los rumores, Vázquez reconoció no saber de dónde han podido surgir. “Es cierto que el convento cuenta con habitaciones que pertenecían a las monjas que vivían allí, y quizá de ahí pueda venir la confusión. Pero oficialmente no se me ha informado de nada”, subrayó.

El convento de Nava del Rey, reabierto a principios de septiembre, ha comenzado a acoger celebraciones religiosas y visitas a distintas imágenes, entre ellas la del Cristo del Perdón y otras procedentes de Carmona. “Estamos muy contentos de que el convento se haya abierto de nuevo para que pueda disfrutarlo todo el mundo”, concluyó la alcaldesa mandando un mensaje de tranquilidad a los vecinos del pueblo.

Comparaciones con Medina del Campo

Los vecinos también miran a ejemplos cercanos como Medina del Campo, donde, según aseguran, la llegada de inmigrantes en situación irregular ha derivado en tensiones de convivencia. “Si en una ciudad de 20.000 habitantes ya surgen problemas, imagínate en un pueblo como el nuestro”, apunta.

La inquietud no se limita a Nava del Rey. El procurador regional David Hierro ha advertido esta tarde en la sesión de las Cortes que “se están moviendo fichas” para redistribuir inmigrantes en pequeños municipios de Castilla y León, y vaticinó que podrían producirse “conflictos sociales como en Canarias, Levante o Madrid”.

El trasfondo jurídico complica aún más el panorama. La normativa actual establece que, en casos de sobrecarga en las comunidades autónomas receptoras —como Canarias o Ceuta—, el Gobierno central puede ordenar la reubicación de menores no acompañados en otras regiones.

Las autonomías deben responder en un plazo reducido y aceptar el traslado, lo que limita el margen de maniobra local.

“Si el Gobierno decide que vengan a Nava del Rey, vendrán, salvo que legalmente podamos impedir que se use el convento para ese fin”, sostiene Santiago, que asegura que algunos vecinos ya están recabando asesoría jurídica para explorar posibles recursos.

El debate adquiere una dimensión especial porque el convento se encuentra justo al lado del colegio de la localidad, lo que incrementa la preocupación de las familias

De momento, no hay confirmación oficial ni por parte de las autoridades eclesisásticas ni del Ayuntamiento sobre el destino final del convento de las Capuchinas. Los rumores, sin embargo, se han extendido rápidamente.

“Hay gente muy preocupada”, repiten los vecinos, que esperan que las autoridades den explicaciones claras antes de que el convento se convierta en el epicentro de una disputa social y política.

En las Cortes

El debate ha llegado a las Cortes. Mañueco ha mantenido un duro cara a cara con el portavoz de Vox, David Hierro, que se ha dirigido a PP y PSOE para recalcarlos que "los ciudadanos están cansados de la corrupción de unos y de la corrupción de otros" y ha preguntado a Mañueco por la planificación para el reparto de menas que el Gobierno va a trasladar a Castilla y León.

Además explicó que “sigue diciendo lo mismo, inmigración solidaria, que si somos territorio de acogida, pero hay que gente muy preocupada”, y mencionó a estos vecinos de la localidad de Nava del Rey (Valladolid), presentes en el Pleno, que “saben que se mueven fichas para llevar a una población de 1.925 a 70 inmigrantes”.

El procurador vaticinó “un conflicto social” en esta localidad, “como en Canarias, Levante o Madrid”, con “violaciones en Hortaleza, Pamplona y Barcelona”.

“Usted no es consciente de la preocupación de esa gente, solo es consciente de las encuestas”, sentenció, para advertir al jefe del Ejecutivo de que el PP “no se ha opuesto a la inmigración ilegal en cinco ocasiones durante esta legislatura en las Cortes”: “Siendo así, quizás usted vuelva a tener complicado ser presidente”.

Proceso de adecuación

Fue el pasado mes de julio, cuando a través de las redes sociales, el Ayuntamiento anunciaba que "tras un periodo de inactividad que se ha extendido por más de quince años", el Convento de los Sagrados Corazones de Madres Capuchinas de Nava del Rey se preparaba para una nueva etapa de su dilatada historia.

"La llegada y toma de posesión de un grupo de religiosos que realizarán una experiencia comunitaria, marca el inicio de un proyecto de mejora y adaptación de este emblemático edificio del patrimonio histórico de la localidad", apuntaba, sin ofrecer datos de estos religiosos.

La alcaldesa Denis Vázquez junto a los dos componentes de este grupo religioso Ayuntamiento Facebook