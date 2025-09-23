Nuevas viviendas en Valladolid con piscina, pádel y zona de juegos infantiles: aprobada la licencia de obras

La parcela donde se construirán las nuevas viviendas en Valladolid

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la concesión de licencia de obras para el proyecto básico de construcción de 94 viviendas libres, garaje, trasteros, piscina y anexos en la parcela 16 de Los Santos-Pilarica.

El proyecto contempla la edificación de dos bloques perpendiculares entre sí. Estos estarán dispuestos uno en paralelo con el lindero Oeste- calle de la Cosmología, y el otro paralelo con el lindero Sur- calle del Cometa.

El solar donde se va a llevar a cabo la intervención tiene una forma poligonal irregular y una topografía que no presenta grandes desniveles.

Cuenta con una superficie de 15.330 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 16.100 metros cuadrados de los cuales 1.500 tienen que estar destinados a tipologías de baja altura.

La planta sótano estará destinada al estacionamiento de 106 vehículos y a 94 trasteros vinculados a las viviendas, con accesos peatonales y rodados a través de la calle Universo.

La distribución residencial se organiza en 11 viviendas en planta baja, 15 por planta entre la primera y la quinta altura, y 8 más en la planta ático.

Entre los equipamientos de esta promoción destaca una piscina, una pista de pádel y una zona de juegos infantiles, que estarán ubicados en el espacio libre de la parcela no ocupado por la edificación.

Aparcamiento para camiones

Otro de los asuntos que han aprobado en la Junta de Gobierno Local ha sido la construcción de un aparcamiento de vehículos pesados en la calle Topacio del Polígono San Cristóbal.

Este contará con una capacidad para 66 plazas. Una infraestructura que dará respuesta a la necesidad de tener más espacios para camiones y transportes de gran tonelaje.

Esta obra supone una inversión de 684.292 euros para su ejecución, a los que se sumarán 17.032 euros destinados a servicios de control de calidad y coordinación de seguridad y salud.

La adjudicación se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto y en formato electrónico, con tramitación anticipada, estando prevista la ejecución del contrato en el ejercicio presupuestario de 2025. El plazo de ejecución de la obra es de 5 meses.