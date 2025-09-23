Mojados reúne a más de un centenar de personas en una jornada marcada por el deporte y la salud mental

Imagen de la V Jornada de Deporte y Salud Mental celebrada en Mojados Ayuntamiento de Mojados

El municipio vallisoletano de Mojados ha acogido en la mañana de este martes, 23 de septiembre, la V Jornada de Salud Mental y Deporte.

Una cita que, tras pasar en ediciones anteriores por los municipios de Íscar, Boecillo, Tudela de Duero y Tordesillas, este año ha llegado a Mojados de la mano de la Fundación Eusebio Sacritán en colaboración con el Ayuntamiento del municipio y la Diputación de Valladolid, logrando reunir a más de 130 personas.

Usuarios de varias entidades de Valladolid y su provincia, encabezados por monitores de la Fundación, el alcalde del municipio, Adolfo López y el diputado de Deportes, Francisco Javier González, que han permitido cumplir el objetivo de la actividad.

La puesta en valor de la importancia de la actividad física en el bienestar integral de las personas y visibilizar los beneficios de esta práctica en las personas con problemas de salud mental.

Los participantes, usuarios de los talleres ocupacionales y prelaborales de la Diputación de Valladolid, de las entidades Intras y El Puente Salud Mental, de la Unidad Funcional Asertivo-Comunitaria del Hospital Río Hortega de Valladolid y del centro de día para personas mayores de Tordesillas, han jugado al fútbol andando, al baloncesto y a juegos cooperativos y de ocio.

Asimismo, han practicado una marcha nórdica en una mañana protagonizada por el ocio saludable y que ha culminado con una deliciosa comida.

Una jornada fantástica marcada por el disfrute y la diversión de todos los participantes.