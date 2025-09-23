El fuego provoca el desalojo de una parte y confinamiento de los ancianos de una residencia asistida en Valladolid

El incendio de unos enseres en los exteriores de la residencia de ancianos de La Rubia ha provocado el desalojo parcial del centro por el denso humo que ha comenzado a colarse en algunas habitaciones, siendo todos los usuarios confinados a la llegada de los bomberos en una zona segura.

Todo ocurrió pasadas las 22:00 horas de este pasado lunes en una residencia de ancianos asistida de titularidad de la Junta de Castilla y León en la carretera de Rueda. Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos de la Policía Nacional y la Policía Municipal, que apoyaron la intervención.

Según fuentes de la Policía Municipal, el fuego estaba muy localizado en unos enseres que se encontraban en el exterior del centro, sin que todavía se conozcan las causas del origen, y en un primer instante los agentes del Cuerpo Nacional de Policía trataron de sofocar las llamas.

Sin embargo, el humo comenzó a entrar en uno de los laterales de la residencia, por lo que los agentes de la Policía Nacional y Municipal decidieron llevar a los usuarios afectados hasta una zona segura para evitar la inhalación.

Finalmente, una vez llegó el servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid se decidió confinar a todos en habitaciones aisladas del humo para garantizar su seguridad.

Fruto del incidente, una mujer y cuatro agentes de la Policía Nacional tuvieron que ser asistidos por los servicios sanitarios por inhalación de humo. No obstante, todos ellos fueron dados de alta en el lugar.

Únicamente se han registrado daños materiales en la zona de los enseres, lugar donde se originó el incendio a última hora de este pasado lunes.

Asimismo, la Policía Municipal mantiene acotada la zona con el objetivo de que la Policía Judicial pueda investigar los hechos que originaron las llamas.

Sobre este suceso, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha detallado que el incidente no ha afectado especialmente a los residentes del centro "más allá del propio humo que se pudo generar". Según ha apuntado, el incendio se produjo de noche, en los jardines exteriores de la residencia y fue "sofocado rápidamente", por los bomberos.