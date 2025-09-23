Desmantelado en Valladolid un grupo organizado e itinerante especializado en robos con fuerza en domicilios: hay dos detenidos

La Policía Nacional detuvo el pasado 19 de septiembre en las inmediaciones del Parque Alameda de Valladolid a un hombre y una mujer que integraban un grupo organizado e itinerante especializado en robos con fuerza en domicilios.

Según informan fuentes policiales, la detención se produjo el mismo día en el que un vecino alertó a la Policía tras observar en un inmueble a dos jóvenes vestidos de negro, ajenos a la comunidad de vecinos y cuya actitud despertó sus sospechas.

En ese momento, varias patrullas uniformadas y un agente de paisano se personaron en el lugar de los hechos, siendo a su llegada cuando se entrevistaron con varios testigos que confirmaron haber visto a estas personas en el edificio en una actitud sospechosa.

Por su parte, el agente de paisano localizó, a unos 400 metros del lugar, a una mujer montándose rápidamente en un vehículo blanco del que, poco después, un hombre salió para volver a entrar por la puerta del conductor.

En ese momento, el agente se identificó como Policía y solicitó apoyo de otras patrullas para realizar un control en el que ninguno de los dos ofreció explicaciones coherentes sobre su presencia en la zona. Alegaron estar de turismo, pero ni acreditaron alojamiento ni plan de viaje.

Además, tras realizar un control superficial de los sospechosos y del vehículo, los agentes localizaron a la mujer guantes negros, manguitos marrones para cubrir tatuajes, una mascarilla negra y herramientas para abrir puertas mediante técnicas de bumping e impresioning.

Además, en el interior del vehículo encontraron escondidos más guantes, una gorra, varias riñoneras y un llavero con 12 llaves maestras, además de cuatro teléfonos móviles, dos de ellos sin titular identificado.

Así, ante la coincidencia física con los sospechosos descritos por los testigos y la posesión de herramientas específicas para la apertura de puertas, los policías procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y la intervención y traslado del vehículo a dependencias policiales.

Tras pasar a disposición judicial, los detenidos fueron puestos en libertad. Si bien, tal y como ha informado la Policía Nacional, la investigación sigue abierta para tratar de acreditar la implicación de los detenidos en robos con fuerza en domicilios en otras provincias.