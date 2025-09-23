Desconectan 17 enganches ilegales de agua en los polémicos pisos okupados de Arroyo de la Encomienda

Era a finales del mes de julio cuando los vecinos de la comunidad de Arroyovereda y de todo el municipio de Arroyo de la Encomienda alzaban la voz para “decir basta ya” ante años y años de okupaciones en el lugar.

Los vecinos, a través de un comunicado, aseguraban que “no podían seguir siendo testigos de la legalización de las okupaciones” a través de “la entrega de viviendas okupadas a las mismas personas que accedieron por la fuerza”.

Añadían que dicha entrega se camuflaba como “supuesta vulnerabilidad social de quienes se dedican a atentar contra la seguridad, convivencia y el bienestar” de los que “cumplen con las obligaciones”.

En la mañana de este martes, 23 de septiembre, la Guardia Civil de Valladolid ha informado de que ha acompañado a personal de una empresa gestora del suministro de agua en Arroyo, concretamente en Arroyovereda, como ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León la Benemérita, la comunidad que cuenta con un grave problema de okupación.

Lo han hecho tras la denuncia de varios enganches ilegales que se han detectado en las viviendas okupadas del lugar. Durante la actuación, la compañía de aguas a procedido a la desconexión de 17 acometidas “fraudulentas” que “estaban abasteciendo a los inmuebles sin autorización”.

La intervención se ha realizado en presencia de la Guardia Civil, con el fin de “garantizar la seguridad de los trabajadores y el normal desarrollo del servicio”.

Hartazgo

“Estamos hasta el moño y más allá tras cuatro años de suplicio”, aseguraba una de las vecinas propietarias de una vivienda en Arroyovereda a este periódico poco después de iniciar una recogida de firmas en agosto para “reclamar soluciones al Sareb, al Gobierno de España y a la Justicia”.

Con ello pedían al Gobierno “un cambio urgente en su política de vivienda” que “protege al que incumple y okupa y abandona al que respeta la ley” y también “no regalar viviendas a personas que se saltaron el sistema de protección social español eligiendo el camino de la okupación”.

A la Justicia, los vecinos de Arroyovereda pedían “agilizar los procesos de desahucio para que las okupaciones no se conviertan en residencias permanentes al margen del sistema social”.

Un conflicto de hace años que lleva a los propietarios legales de estas viviendas por el camino de la amargura teniendo que convivir, cada día, con los que okupan las casas de esta urbanización ubicada en Arroyo de la Encomienda.