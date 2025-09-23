El barrio de Valladolid donde vive el cantante de Celtas Cortos: hogar de varios artistas y de estética andaluza

Jesús Cifuentes, el vocalista de Celtas Cortos, junto a una imagen del barrio Girón de Valladolid Nieves Díaz - EL ESPAÑOL / Leticia Pérez - ICAL

Hay cantantes y grupos musicales que no necesitan presentación por haber logrado calar, y muy hondo, entre la sociedad española e incluso haber traspasado fronteras con canciones ya convertidas en himnos.

Es el caso de Celtas Cortos, el mítico grupo de rock conocido por todos, que ha conquistado con sus letras, y lo sigue haciendo, a varias generaciones de todo el planeta.

Una banda que ha logrado consagrarse como uno de los grupos españoles más exitosos de todos los tiempos, nacida en Valladolid en 1984, concretamente, en las aulas del instituto Delicias, y con Jesús Cifuentes, comúnmente conocido como Cifu, como la actual voz del grupo.

Entendida como una seña de identidad de la ciudad del Pisuerga, la banda ha viajado con su música por incontables lugares del mundo. Sin embargo, nunca se ha olvidado de sus orígenes, la ciudad que le vio nacer, crecer y que le está viendo madurar, y en la que sus integrantes aún continúan residiendo. Y con mucho orgullo.

En el caso de Cifu, lo hace en un conocido barrio de la capital vallisoletana, caracterizado por su estética de estilo andaluz y también por ser el hogar de grandes artistas.

Una zona en la que el cantante vive desde hace décadas y que, tal y como ha confesado en varias entrevistas, "siento como mi casa".

Se trata de Girón, un barrio con carácter propio, ubicado en la zona oeste de la ciudad, en concreto, en la cota más alta del cerro de Las Contiendas, junto a los barrios de Huerta del Rey, Villa del Prado y La Victoria.

Es considerado uno de los primeros barrios sociales que se edificaron en la ciudad, destinados al realojo de familias humildes procedentes de la misma e incluso de otros lugares de la provincia.

A modo de curiosidad, debe su nombre al exminstro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco, dado que este fue promovido por el Instituto Nacional de la Vivienda de España durante los años 1950 y 1951, la época en la que Girón ostentaba la cartera de Trabajo.

Fue diseñado por los arquitectos Ignacio Bosch y Julio González, inaugurado en 1955 y hoy muchos lo consideran un pueblo.

Porque, tal y como reveló el presidente de la Asociación Vecinal, Fernando Polanco, en una entrevista reciente con este periódico, "aquí nos saludamos todos, nos conocemos todos y nos preocupamos los unos de los otros", pese a que actualmente el barrio prácticamente alcance los 3.000 habitantes.

Y no solo eso. Su característica y pintoresca arquitectura, donde priman las casas molineras blancas de estilo catalán y con jardín propio, hacen, no solo que parezca un pueblo, sino también un singular "pueblecito andaluz", más propio del sur de España que del corazón de la meseta castellana.

Diferentes detalles que lo convierten en un barrio único, especial y con una esencia tan particular como original, que enamora a los que llevan toda la vida viviendo en él, así como aquellos forasteros que, por unos motivos u otros, acaban visitándolo.

A día de hoy está bien comunicado, es accesible y al centro se tarda poco más de 15 minutos andando, pese a que en su origen se trató del barrio más alejado de la ciudad.

Además, es un barrio muy seguro y cuenta con servicios básicos que no han afectado, en absoluto, a la paz y tranquilidad que se puede respirar en cada una de sus calles.

Desde colegios, un parque infantil, una residencia de mayores y un complejo deportivo, hasta una iglesia, asociaciones y varios comercios y establecimientos hosteleros, aunque muchos menos de los que hubo hasta los años 80, los cuales fueron desapareciendo, fundamentalmente, por la falta de relevo generacional.

Y, en su día, hasta tuvo un cine, el famoso Cine Castilla, que, lamentablemente, actualmente se encuentra en estado de ruinas, siendo su rehabilitación una de las principales reivindicaciones de los vecinos.

Un compendio de factores que probablemente han influido en que varios artistas lo hayan elegido como lugar de residencia y su refugio particular. Y es que, en él, además de Cifu, residen otros rostros conocidos de la ciudad de Valladolid, como es el caso del pintor Jorge Adrados, y el solista Rodrigo Jarabo, entre otros.

En definitiva, un barrio con historia propia, que se ha consagrado como una muy buena opción para disfrutar de una vida cómoda y tranquila cerca del centro de Valladolid. Y si no, que se lo pregunten a Jesús Cifuentes, el mítico cantante de un grupo que, pese al paso del tiempo, sigue estando en boca de todos.