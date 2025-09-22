Valladolid convence a los cineastas de Bollywod y volverá a acoger un rodaje: "Ha sido la mejor experiencia"

Jesús Julio Carnero ha visto en primicia las escenas de 'Alpha' grabadas en Valladolid y se trae el compromiso de YRF de acoger un nuevo rodaje pronto en la ciudad del Pisuerga

Valladolid volverá a ser escenario para una de las películas de las productoras audiovisuales más prestigiosas de Bollywood, Yash Raj Films (YRF). Así se lo han trasladado al alcalde de la ciudad del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, durante una visita a la sede central de la compañía en la India.

Rishabh Chopra, associated vice president de YRF, ha servido de anfitrión en la visita de Carnero que ha podido disfrutar en los estudios de Bombay, en primicia, del montaje de las escenas que se grabaron en Valladolid de la película 'Alpha' y que se estrenará el 25 de diciembre en 1.200 cines de la India y 7.000 de todo el mundo.

El regidor vallisoletano ha puesto así el mejor colofón a una semana de trabajo en el país asiático, donde ha podido "conocer de primera mano la profesionalidad y el corazón con el que se produce el cine indio", teniendo también el "privilegio de visionar en primicia las primeras imágenes de las escenas rodadas este verano en Valladolid".

"Nos ha emocionado porque la ciudad aparece esplendorosa", ha destacado Carnero. Una película que está protagonizada por dos de las estrellas de la gran pantalla en Bollywood: Alia Bhatt y la emergente actriz Sharvari Wagh.

Para el primer edil, "eso no deja de ser un escaparate" para Valladolid y que, de esta forma, "muchos ciudadanos indios conozcan nuestra ciudad en la gran pantalla y sean potenciales visitantes en un futuro".

En este sentido, ha garantizado que es por lo que van a seguir "apostando, por facilitar este tipo de proyectos teniendo en cuenta que estamos hablando del país más poblado del mundo".

Por otro lado, el jefe de producción de YRF, Phadam Bhushan, y el director de 'Alpha', Shiv Rawail, han garantizado a Carnero que para ellos "ha sido la mejor experiencia de todos los rodajes internacionales que han realizado".

"Valladolid es como un plató de cine en sí mismo, con unas facilidades inigualables por parte de los ciudadanos y los servicios municipales del Ayuntamiento", ha desvelado el regidor que le han comentado los cineastas.

YRF fue fundada por Yash Chopra en 1970. La productora controla prácticamente todas las partes de la cadena de valor, desde la producción hasta la postproducción, pasando por la distribución nacional e internacional, el entretenimiento en el hogar, la música, el marketing, las licencias, el diseño, la parte digital, la gestión del talento, la comercialización, los estudios de música, las asociaciones de marca y los estudios de cine.

Cuenta con su propio estudio totalmente integrado que contiene platós y laboratorios de postproducción en su sede en Bombay. En la India dispone de una red de oficinas de distribución en Delhi, Jaipur, Jalandhar, Indore, Amravati, Hyderabad, Bangalore, Calcuta, Chennai y Cochín.

También tiene oficinas en Reino Unido, los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Cabe resaltar que la industria del cine en la India es la más importante del mundo en términos numéricos respecto al volumen de producción.

Los ciudadanos indios son los que más acuden al cine, con cifras que han llegado a los mil millones de personas en pocos meses. En los últimos años, el cine de Bollywood se ha extendido al resto del mundo.