Usuarios de Biki ponen el grito en el cielo por la apariencia de las ruedas de las bicis y Auvasa responde: "Es estética"

Una rueda desgastada de una bici eléctrica en el centro de Valladolid

Las bicicletas eléctricas de la ciudad de Valladolid se encuentran, en parte, con las ruedas traseras desgastadas. Así lo han denunciado algunos usuarios del servicio público de alquiler de bicicletas (Biki) -gestionado por Auvasa- que advierten del peligro que puede suponer para los ciudadanos.

El hecho de que una bicicleta no cuente con el dibujo o se encuentre desgastado puede llevar a accidentes. Cuando la banda de rodadura no está en condiciones óptimas, aumenta el riesgo de caídas en superficies mojadas, nevadas o heladas.

Una rueda sin dibujo en Fuente Dorada

Valladolid ya ha dado la bienvenida al otoño. Una estación que deriva en un descenso de temperaturas, la aparición de las primeras nieblas y el frío helador que acompaña a la ciudad en cada jornada.

Por esta razón, los usuarios del servicio de bicicletas públicas han advertido a los ciudadanos: "Ojo al coger las bicis en días de lluvia por el peligro que supone. Biki debería revisar el estado general de todas".

Sin embargo, el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha aclarado que son ruedas "rígidas" y que las propiedades del material son diferentes a las de otras bicicletas. Por tanto, el desgaste es una cuestión "estética" y en ningún caso "provoca accidentes ni supone un peligro".

Cabanillas ha explicado que las bicicletas tienen un punto de contacto y no hacen 'aquaplanning' como los coches para expulsar el agua. "No es que se deterioren, simplemente que al rodar el dibujo lo pierde, pero es estético", aclara.

Un ciudadano, a través de X, ha asegurado que ha estado a punto de caerse "varias veces" y que se ha hecho dos esguinces para evitar la caída.

"Corroboro el peligro, sobre todo en zona de adoquines. Me sigue doliendo la caída y fue el pasado diciembre", afirmaba otro usuario de Biki.

Sin embargo, Cabanillas ha aclarado que las caídas se han podido producir porque "van deprisa o por el pavimento en algún lugar, pero no por la rueda". Además, puntualiza que el fabricante da garantía de que el material "no desliza, ni hay repercusión sobre el usuario".

Por otro lado, y ante este deterioro visible en algunas ruedas, el gerente de Auvasa asegura que tienen "muy poca vida todavía". Estas se pusieron en marcha en febrero de 2023, hace dos años y medio, y para las ruedas rígidas "tienen que rodar muchísimo más para cambiarlas".

Bicicletas estacionadas en Poniente

Cabanillas matiza que "repuestos hay", que si hubiera un accidente y se rompe lo cambiarían pero que, por ahora, no ven ningún motivo para reemplazarlas "en el estado en el que se encuentran".

Críticas de la oposición

Un servicio que fue puesto en marcha en febrero de 2023 por el anterior equipo de Gobierno liderado por Óscar Puente. En este sentido, el exconcejal de Movilidad, Luis Vélez, ha criticado la "falta de mantenimiento que perciben hace meses" en las bicis.

Un comentario al que ha respondido el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas: "Si hay que reforzar el mantenimiento porque lo que comprasteis no aguanta ni dos años. Vaya inversión más bien pensada".

Comparativa de ruedas entre bicicletas eléctricas y manuales, y el desgaste de ruedas

Asimismo, Cabanillas destaca que las ruedas rígidas "duran mucho más" y que el anterior equipo de Gobierno "desconocía el material que había comprado".

Una crítica hacia el anterior equipo de Gobierno que ha hecho pronunciarse al exalcalde y actual Ministro de Transportes, Óscar Puente, quien compartía una imagen desde Montreal junto a unas bicicletas.

"Mira, Cabanillas. Me pillas en Montreal. Adivina qué material tienen aquí. Sí, las Biki de Valladolid se compraron en Canadá, pero no tienes que viajar tanto. Son las mismas que compró tu amigo Almeida para Madrid. Eso sí, allí, aquí y en Madrid las ruedas se desgastan", asegura a través de X.