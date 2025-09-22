Talento joven para que Valladolid sea referente del videojuego: "Se demoniza al sector, pero se aprende jugando"

De izquierda a derecha: David Lorenzo, Omar Rabadán, Ricardo Rapado, John Domingo y Jorge Gutiérrez, jóvenes talentos que desarrollan el mundo del videojuego en Valladolid

Valladolid apuesta por un sector que es pujante en la actualidad como es el del videojuego. Es uno de los ámbitos clave que está impulsando el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, Tech Lab, un proyecto que forma parte del Plan de Innovación y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento.

El objetivo es posicionar a la ciudad como un referente en el ámbito de los videojuegos independientes, impulsando la producción local con proyección nacional e internacional. Todo ello con la mirada puesta en incentivar el ecosistema digital y sentar las bases para que la ciudad del Pisuerga sea un punto de atracción en lo que se refiere a los contenidos interactivos en general y a la industria del videojuego en particular. Además, el Tech Lab busca fomentar el emprendimiento y consolidar un entorno que gire no solo en torno al entretenimiento digital, sino también a la realidad virtual y a la producción audiovisual.

La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, IdeVa acoge a varias empresas vallisoletanas de este sector emergente cuya facturación ha aumentado en España en un 16% en 2023, llegando a los 2.339 millones de euros con más de 20 millones de jugadores, según los datos de la Asociación Española de Videojuegos.

Fernando Rubio, gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, señala que Castilla y León produce un 1,2% del total de los 2.400 millones que genera el sector en nuestro país.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se cita en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico con cinco jóvenes que lideran su empresa y sus proyectos desde el Coworking Lanzadera IdeVa. Sus equipos aportan su creatividad y talento para que la industria del videojuego sea un referente en Valladolid.

En concreto hablamos con David Lorenzo, de 33 años y director creativo de Daloar; con Omar Rabadán y John Domingo, de 28 y 25 años cofundadores de Apolo Studio; con Jorge Gutiérrez, de 38 años y director creativo de Bowl of Tentacles y con Ricardo Rapado, director creativo de Damasco Studios de 34 años.

Charlamos con ellos también de la futura creación de la Asociación del Videojuego y del nuevo Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, Tech Lab, que se espera que esté listo a finales de este 2025 en la calle Valle de Arán, 1 de la ciudad del Pisuerga.

La apuesta de Valladolid e IdeVa por el mundo del videojuego

“Nos tenemos que remontar hasta el año 2023. Quizás nosotros somos pioneros a la hora de hablar con las concejalías del Ayuntamiento, con la Diputación o con la Junta en busca de apoyos. Esto es una industria. No somos cuatro frikis de los videojuegos. IdeVa lo comprendió y decidió apostar por los jóvenes emprendedores que desarrollan el 3D y los videojuegos o la animación”, asegura David Lorenzo, el director creativo de Daloar.

Se trata de un compromiso del Ayuntamiento por un sector en auge: “Es la industria, a nivel internacional, que más factura incluyendo cine, televisión y música”, tal y como comenta Omar Rabadán en esta conversación a cinco que mantenemos en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico.

Omar, uno de los cofundadores de Apolo Studio, ensalza “la apuesta de IdeVa” y asegura que la industria del videojuego “mezcla a profesionales creativos, con músicos, programadores o diseñadores”, lo que promueve la generación de empleo.

John Domingo, cofundador de Apolo Studio, recalca además que incluso para la producción de un videojuego hay más perfiles y disciplinas “participantes” que “para una película”.

El caso de Jorge Gutiérrez, director creativo de Bowl of Tentacles, es particular. Él contaba con su estudio en Valencia y el pasado año decide trasladarse a Valladolid, por “el apoyo institucional” y porque para él es un lujo “poder poner ideas en común en el mismo lugar” como hacen todos los jóvenes profesionales en IdeVa.

“Es un importante nicho de mercado actualmente. Yo me dedico a la publicidad que es mi pasión y tengo la suerte de compartir espacio con auténticos profesionales del sector”, asegura Ricardo Rapado, director creativo de Damasco Studios.

Un sector “demonizado”, que abre nuevos caminos

“Se tiene muy demonizado, por parte de los padres, al sector de los videojuegos. Todo, con un correcto control, es enriquecedor. Hay videojuegos que te cuentan una historia. Se puede aprender jugando. Incluso hay alguno que tiene aplicaciones en el mundo de la salud o la educación”, asegura Omar Rabadán.

Omar Rabadán, cofundador de Apolo Studio Fotografía cedida por IdeVa a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

David Lorenzo afirma que en su estudio hay trabajadores de hasta “cinco nacionalidades diferentes” y subraya que, aunque parece que es un sector en el que “todo se pinta bonito”, exige “trabajo, esfuerzo y renovación constantes”.

David Lorenzo, director creativo de Daloar Fotografía de IdeVa cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Como complemento a lo que apuntaba Omar, Ricardo Rapado, de Damasco Studios, nos confiesa que “elaboraron un proyecto para medir las habilidades humanas” como trabajar en grupo, pasar pruebas o cómo reacciona alguien ante la presión para Indra Sistemas, en otra de las muchas aplicaciones y opciones que da este mundo del videojuego.

También fueron los que el año pasado, sin ir más lejos, pusieron en marcha la idea, durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, de que El Conde Ansúrez se iba de marcha en una acción que llegó incluso a “las 300.000 visualizaciones en las redes sociales”. Casi nada.

Añade, incluso, que desde su compañía están “realizando acciones con Leroy Merlín o Disney” y que han “participado en la dinámica de la película de Lilo y Stich”. Todo desde Valladolid y en trabajos para empresas líderes en el mundo.

“A mi llegada a Valladolid me he encontrado con algo mejor de lo que esperaba. Un gran equipo en el que prima la calidad por encima de la cantidad. Nuestro trabajo no tiene sentido si no hay por detrás una entidad pública que da apoyo como es, en este caso, el Ayuntamiento de Valladolid”, afirma Jorge Gutiérrez, de Bowl of Tentacles, tras llegar a la ciudad.

Ese apoyo del Ayuntamiento, Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León es clave para que la ciudad del Pisuerga se convierta en un referente dentro del videojuego.

El esperado Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales

Uno de los debes que tiene Valladolid es la formación. Lo subrayan los cinco profesionales del sector que charlan con EL ESPAÑOL de Castilla y León en esta mesa redonda, sumamente enriquecedora para conocer más de cerca las oportunidades que ofrece la industria del videojuego.

“A excepción de los cursos que imparte David Lorenzo y su equipo, hay pocas posibilidades en Valladolid para que los jóvenes adquieran los conocimientos que precisa el sector” explica John Domingo, de Apolo Studios.

John Domingo, cofundador de Apolo Studio Fotografía de IdeVa cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Son muchos los que, desde el año 2014 se han formado con David. Primero con su proyecto educativo e iVisual y desde el 2022 con Daloar. De hecho, el propio John Domingo o Ricardo Rapado aprendieron con él.

“IdeVa ha dado un impulso tremendo al mundo del videojuego en Valladolid desde el año 2023. Desembarcamos aquí en enero de 2024 y trabajamos mano a mano. Ahora, el Hub de Videojuegos va a servir de palanca para dar otro empujón muy importante al sector”, señala David Lorenzo, director creativo de Daloar.

Era en diciembre de 2023 cuando el Ayuntamiento firmaba con el estudio de David un acuerdo de colaboración para “fidelizar el talento local apoyando su permanencia en la ciudad y su crecimiento”.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de IdeVa recibía en octubre del año pasado por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León un gran apoyo para la creación del Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales con una subvención de 1,5 millones de euros para su equipamiento.

Este Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales que llevará el nombre de “1094 Tech Lab”, se concibe como un espacio de innovación, un laboratorio de tendencias donde se van a desarrollar ideas o proyectos del sector de los contenidos digitales y sus sectores auxiliares.

El objetivo pasará por fomentar el emprendimiento y generar un ecosistema industrial, en Castilla y León y en la ciudad de Valladolid, en torno al mundo del videojuego, la realidad virtual y también la producción audiovisual, a través de un emprendimiento verticalizado, la producción y la financiación de videojuegos y una formación especializada y cercana al mercado.

El Ayuntamiento va a aportar la sede, el espacio del Laboratorio de Contenidos Digitales en la calle Valle de Arán, junto al Parque Ribera de Castilla. Una parcela de 3.000 metros cuadrados que se ha acondicionado recientemente y una nave de 700 metros cuadrados, diáfana y con todos los servicios.

El laboratorio potenciará el ecosistema de innovación y va a dar cabida a proyectos innovadores y de base tecnológica que están relacionados con la transformación digital, con el impacto directo en la generación de empleo de calidad y nuevas oportunidades empresariales e industriales, además del desarrollo económico local y regional.

“Se adjudicará en septiembre y en breve podría estar en funcionamiento, igual antes de que finalice el 2025. Será el Hub de Videojuegos mejor equipado de España. Contará, entre otras cosas, con un plató de grabación virtual o con una cúpula de escaneo mediante fotogrametría para escanear al detalle”, nos comenta Lorenzo.

Jorge Gutiérrez, director creativo de Bowl of Tentacles, asegura que la puesta en marcha de este Hub “fue uno de los motivos” que “le hicieron recalar en Valladolid” y, añade, que “convertirán a la ciudad en un lugar referente en la industria del videojuego”.

Jorge Gutiérrez, director creativo de Bowl of Tentacles Fotografía de IdeVa cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Y es que, el espacio va a tener un equipamiento informático con ordenadores de altas precisiones y de vanguardia, un diseño del espacio vanguardista, sala de captura de movimiento anteriormente citada, equipamiento de realidad virtual y simuladores de movimiento.

Además, el espacio integrará herramientas para un plató con lo más avanzado en tecnología de producción virtual, un estudio de grabación de sonido de alta calidad y cámaras de cine integradas con un proyecto que se desarrollará en conexión con la oficina técnica de Valladolid Film Commission.

Proyectos y una nueva asociación

“Estamos trabajando en tres proyectos. Dos de videojuegos nuevos y otro que es ‘The Occultist’, que esperamos que salga en ordenador, Play Station 5 y Xbox a principios del año 2026”, asegura David Lorenzo, hablando de los nuevos proyectos que tienen en marcha desde Daloar.

Ricardo Rapado, director creativo de Damasco Studios, se centra en “la digitalización del patrimonio cultural” y en “campañas con Leroy Merlín y Disney que verán la luz en breve”.

Ricardo Rapado, director creativo de Damasco Studio Fotografía de IdeVa cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Omar y John de Apolo Studio, están poniendo ahora el foco “en un videojuego que se basa en el terror psicológico” con una “temática centrada en Egipto y las momias” mientras que Jorge Gutiérrez, director creativo de Bowl of Tentacles, también trabaja en “futuras sorpresas”.

La confección de un videojuego, como nos señalan los especialistas tiene un “desarrollo medio que va de los 18 meses a los tres años”.

“Mirando al futuro se piensa en consolidar la industria del videojuego en Castilla y León, pero aún queda mucho por andar y, para ello, queremos crear una asociación, con el fin de caminar todos juntos para conseguir el objetivo”, afirma David Lorenzo.

Jorge Gutiérrez ve el 2026 como “un año clave para que el videojuego despegue en Valladolid” y también apuesta por la “constitución de la asociación para trabajar de forma coordinada”.

“La asociación es muy importante para ir todos en la misma dirección”, asegura Omar Rabadán, a lo que John Domingo añade que se formará “bajo el paraguas del Ayuntamiento de Valladolid” y Ricardo Rapado asegura que “será muy positivo para el sector”.

Cinco jóvenes que apuestan por seguir dando impulso a un sector en auge como es el del mundo del videojuego por el que Valladolid apuesta gracias al apoyo del Ayuntamiento.