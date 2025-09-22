Siloé, la banda de moda que arrasa en los festivales, se convierte en la imagen turística de Valladolid

Siloé, el grupo que se ha convertido en la sensación de los festivales este verano en España, vuelve a poner a su ciudad en el mapa.

La formación integrada por Fito, Javi y Jaco ha elegido la Pérgola del Campo Grande de Valladolid para grabar su nuevo videoclip, un gesto que es un guiño de complicidad con la tierra que los vio nacer y crecer como músicos.

Desde Pucela han conseguido con su sonido, donde se fusiona folk, conquistar a miles de asistentes en festivales de toda España. Sin ir más lejos, en el festival Sonorama ha conseguido ser el grupo de moda. Y en estas fiestas de Valladolid, su tema ‘Todos los besos’ ha sido el éxito de los tardeos.

El proyecto cuenta con el respaldo institucional. El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado un patrocinio publicitario de 36.300 euros (IVA incluido) para apoyar la iniciativa, que también cuenta con el impulso de la Valladolid Film Commission.

No es la primera vez que Siloé es imagen institucional ya lo fue para la Junta de Castilla y León. Lo fue con el tema 'Que merezca la pena', una pieza musical que supuso la banda sonora a un spot promocional del turismo de la comunidad.

Aquella campaña de promoción turística se sustentaba en un video promocional que contaba la historia de unos niños que iniciaron su amistad en verano y formaron una banda musical. De adultos, se vuelven a unir para recorrer Castilla y León, disfrutando de sus rincones y atractivos turísticos.

Ahora, y por las imágenes previas, parece que este vídeo dedicado a la ciudad del Pisuerga será más cañero.

Desde su perfil oficial en X, la oficina destacó la elección de estos espacios únicos de la ciudad para dar vida a un videoclip que une música, identidad y patrimonio.

Siloé confirma con esta grabación que no solo está en el mejor momento de su carrera, sino que también quiere compartirlo con sus raíces.

La convocatoria, abierta a todo aquel que quisiera participar, reunió a decenas de personas que no quisieron perderse la oportunidad de formar parte de un proyecto que promete dejar huella.

El rodaje, supervisado por la Policía Municipal para garantizar la seguridad, se desarrolló sin incidentes y con la ilusión de los seguidores de la banda como telón de fondo.

Coche de Siloé antes de comenzar la grabación Policía Municipal

El nuevo trabajo de Siloé se presenta como una aventura en forma de álbum que, según adelantan sus integrantes, “no va a dejar indiferente a nadie”.

Valladolid, su casa, tendrá un lugar especial en esta etapa creativa. Tanto es así que, además del Campo Grande, otros rincones emblemáticos como el Palacio de Santa Cruz servirán de escenario para futuras grabaciones.