Retrasos en los trenes entre Madrid y Valladolid tras interrumpirse la circulación por la presencia de una persona
Hay cinco trenes afectados tras una incidencia que ha tardado en resolverse unos 15 minutos.
Más información: Adif adjudica, por casi 216 millones, las obras de la nueva y polémica estación de trenes de Valladolid
La presencia de una persona ajena al ferrocarril entre Tres Cantos y Soto del Real ha mantenido “interrumpida la circulación para los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Valladolid”, han informado fuentes de Adif en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Una incidencia que se ha registrado a las 17:39 horas de esta tarde, como han informado las mismas fuentes que han confirmado que a las “17:55 se ha restablecido la circulación normal” al “no detectarse la presencia de persona alguna”.
“Las primeras circulaciones que han hecho marcha vista no han visto ya a esa hora a ninguna persona en el lugar”, han asegurado las mismas fuentes, añadiendo que a esa hora “las cinco circulaciones no han visto nada en la vía”.
La incidencia está ya solucionada y los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Valladolid han recuperado gradualmente “la normalidad en la circulación”.
✅Está solucionada esta incidencia. Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Valladolid recuperan gradualmente la normalidad en la circulación. https://t.co/45pvTeQuKl— INFOAdif (@InfoAdif) September 22, 2025
Adif finaliza asegurando a este periódico que “se han visto afectados por la incidencia un total de cinco trenes” con “retrasos aproximados de 15 minutos”.
“Son cinco las circulaciones que han pasado a baja velocidad tras este incidente. Son entre Madrid y Valladolid, pero por ese tronco de Soto Real pasan todos los trenes del norte, los de Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco”, han finalizado desde Adif.