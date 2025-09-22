Viajeros en la Estación de Tren de Valladolid en imagen de archivo

Viajeros en la Estación de Tren de Valladolid en imagen de archivo M. Chacón ICAL

Valladolid

Retrasos en los trenes entre Madrid y Valladolid tras interrumpirse la circulación por la presencia de una persona

Hay cinco trenes afectados tras una incidencia que ha tardado en resolverse unos 15 minutos.

Más información: Adif adjudica, por casi 216 millones, las obras de la nueva y polémica estación de trenes de Valladolid

Publicada
Actualizada

La presencia de una persona ajena al ferrocarril entre Tres Cantos y Soto del Real ha mantenido “interrumpida la circulación para los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Valladolid”, han informado fuentes de Adif en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una incidencia que se ha registrado a las 17:39 horas de esta tarde, como han informado las mismas fuentes que han confirmado que a las “17:55 se ha restablecido la circulación normal” al “no detectarse la presencia de persona alguna”.

La estación de tren colapsada por la incidencia

“Las primeras circulaciones que han hecho marcha vista no han visto ya a esa hora a ninguna persona en el lugar”, han asegurado las mismas fuentes, añadiendo que a esa hora “las cinco circulaciones no han visto nada en la vía”.

La incidencia está ya solucionada y los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Valladolid han recuperado gradualmente “la normalidad en la circulación”.

Adif finaliza asegurando a este periódico que “se han visto afectados por la incidencia un total de cinco trenes” con “retrasos aproximados de 15 minutos”.

“Son cinco las circulaciones que han pasado a baja velocidad tras este incidente. Son entre Madrid y Valladolid, pero por ese tronco de Soto Real pasan todos los trenes del norte, los de Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco”, han finalizado desde Adif.