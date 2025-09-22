Paga 126 euros por comer dos en un restaurante de Valladolid y no da crédito: "Para mí, el mejor de la ciudad"

Completamente fascinado. Así es como se ha quedado el influencer gastronómico Alfonso Ortega, comúnmente conocido como Cocituber, tras visitar un restaurante de Valladolid.

Tan grata ha sido la experiencia, que incluso se ha atrevido a catalogarlo como "uno o el mejor restaurante de la ciudad", pese a haber pagado una cuenta de 126,20 euros por una comida de dos personas.

La calidad de los ingredientes, la presentación de los platos, la forma de cocinado y la cantidad son algunos de los detalles que más han sorprendido al crítico, quien no ha dejado de deshacerse en halagos con el establecimiento en un vídeo publicado en su perfil de Instagram en el que ha resumido su experiencia en el local.

Se trata de Villa Paramesa, un restaurante recomendado por Michelín y con un Sol Repsol 2025 en el que Cocituber ha disfrutado de una experiencia gastronómica aparentemente inolvidable.

Esta comenzó con uno de los entrantes más famosos del local, Los Tres Cerditos: un lingote de cochinillo con pasta brie y tres salsas en homenaje a España, Japón y México, ajoblanco, ponzu y pibil, del que Alfonso destacó su presentación: "Me parece muy divertido", opinó.

Tras ello, el abulense degustó una crema de melón con jamón que ya le hizo prever que saldría muy satisfecho de la visita. "Cómo está esto eh... Yo cuando empiezan así las cosas, ya sé más o menos por dónde tira el restaurante y esto va a estar muy guay, un lujo tío", expresó.

Acto seguido llegó el que él mismo definió como "un plato super bonito" que, además, le dejó muy buen sabor de boca: un carpaccio de picaña con aliño de steak tartar, yemas de huevo y "un poquito" de mostaza, acompañado de pan tostado.

El siguiente plato que probó fue el arroz a la llauna con gamba roja, sepia y mayonesa de codium, "un arroz perfecto" que Cocituber catalogó como una auténtica "maravilla".

El influencer culminó la primera parte de su comida con otros dos platos que terminaron de conquistar su paladar.

Un pichón de bresse con pan relleno de su paté, chirivía y cerezas, que, según confesó, estaba "súper suave"; y unos callos de ternera que, aunque en un primer momento cancelaron por ser demasiada comida para dos personas, finalmente se animaron a probarlos tras conocer que era una de las grandes especialidades del restaurante.

De hecho, en un momento dado, se escucha al influencer decir a una trabajadora del establecimiento: "Nos ha obligado tu compañera a comerme los callos, cuando nos hemos comido 20 platos ya".

Pero mereció la pena, pues Cocituber dijo que fueron los mejores callos que se había comido en su vida. Un manjar elaborado de una manera muy diferente, "con mucho colágeno" y que acompañó de pan de masa madre y aceite para pringar la salsa. "Vaya callos, están increíbles. Madre mía qué restaurante", apuntó.

Una vez finalizada la cata de los entrantes y los principales, llegó otro momento destacado de la velada: el postre. El influencer optó por Conguito, un plato consistente en chocolates y cacahuetes en diferentes texturas que, según confesó, estaba "espectacular".

Con todo ello, Cocituber ha reconocido que probablemente Villa Paramesa sea el mejor restaurante que ha visitado en Valladolid. Un establecimiento en el que comieron dos personas "super bien de precio" y que no ha dudado en recomendar en sus redes sociales. "Chicos, es un buen sitio, todo un acierto. No puedo decir más", ha afirmado.

Sobre Villa Paramesa

Cabe destacar que Villa Paramesa es el resultado de una perfecta combinación entre "tradición, innovación, calidad y calidez", apreciable en sus instalaciones, pero también en cada una de sus elaboraciones, caracterizadas por el uso de productos de temporada y alta calidad, según consta en su página web.

Cuenta con una carta de tapas, pequeños bocados muy elaborados con influencias de otras culturas, que únicamente sirven en terraza y de la que destacan las croquetas, las mollejas, los callos, la miniburger, la salchicha de Villanubla y los tres cerditos, entre otros; y otra de entrantes y principales con los platos degustados por Cocituber como sus grandes manjares.

Diferentes creaciones culinarias que, además, le han valido de importantes reconocimientos como dos Soles Repsol 2021 y 2022, un galardón del X Concurso Nacional de Pinchos y Tapas como subcampeón, y otros 10 del Concuso Provincial de Pinchos de Valladolid.

Prueba inequívoca de que, efectivamente, Villa Paramesa es uno de los restaurantes más destacados de la ciudad del Pisuerga.