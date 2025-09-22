Aprovechó la brutal tormenta para robar, martillo en mano, en varios coches de Valladolid: suma 25 detenciones en un año

La Policía Nacional ha detenido, este sábado 20 de septiembre en Valladolid, a un joven al que se le imputan un total de tres robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la vía pública cercana al Puente Colgante.

Unos hechos que ocurrieron a las 08:20 horas, cuando la Sala del 092 recibió el aviso de un testigo que observó al hombre accediendo al interior de varios vehículos dañados por la caída de ramas durante la tormenta del día anterior.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron al sospechoso saliendo del vehículo que presentaba la zona triangular de la ventanilla trasera izquierda fracturada.

El individuo sería interceptado a escasos metros con un destornillador en su mano izquierda y un martillo rompe lunas y con dos mochilas.

Material intervenido

Dentro de sus mochilas se hallaron diversos efectos escolares, entre ellos libros, un ordenador portátil y una calculadora que manifestó haberse encontrado.

Los agentes comprobaron que el coche del que salía estaba completamente revuelto en su interior con claros indicios de robo, y en las inmediaciones otros cinco vehículos con síntomas similares, con ventanillas triangulares fracturadas y el interior alterado.

El varón fue detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional para instruir las diligencias oportunas. En la investigación se le imputan tres delitos de robo con fuerza.

Más detenciones

Se da la circunstancia de que desde el pasado día 12 de septiembre este varón ha sido detenido en otras tres ocasiones más.

Ese mismo día 12 por un robo con fuerza en interior de vehículo. El 15 de septiembre agentes de la Policía Local le sorprendían en el interior de un garaje en la calle San Quintín tras recibir el aviso de un ciudadano que había visto a una persona sospechosa en el interior

Los agentes localizaron al individuo en el asiento del copiloto de una furgoneta con la ventanilla fracturada. Una vez realizaron el cacheo de seguridad encontraron en su poder herramientas para forzar vehículos.

Ante los indicios de delito, se procedió́ a su detención imputándole ocho robos en interior de vehículo.

Días después, concretamente el día 19, agentes de la Policía Nacional detenían nuevamente a este individuo que fue localizado en el interior de un vehículo estacionado en la calle Turina, el cual presentaba la ventanilla trasera derecha fracturada.

El individuo no pudo justificar su presencia en el interior del coche, alegando que caminaba por la zona con otra persona y que desconocía como había acabado dentro del vehículo. Durante la intervención, los agentes comprobaron que el interior del automóvil estaba revuelto y que el detenido portaba una mochila con una lima y una tijera curva.

En esta nueva detención se le imputan otros tres robos en interior de vehículo. El varón, cuyo modus vivendi está basado única y exclusivamente en el robo en interior de vehículos, suma 25 detenciones en lo que va de año, 13 desde junio, contando con cuatro arrestos en estos últimos 10 días.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los propietarios de al menos, otros 10 vehículos afectados no descartándose que se le puedan imputar más hechos delictivos al detenido.

El dispositivo establecido por la Policía Nacional para combatir este tipo de hechos delictivos, contando con la colaboración de la Policía Municipal de Valladolid ha dado como resultado una rápida repuesta por parte de los agentes siendo detenido en la noche de ayer otro varón por esta misma tipología delictiva en el Paseo Juan Carlos I y esta misma madrugada dos varones más habiendo encontrado violentados dos vehículos en la calle Transición.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial esta misma mañana quien ha determinado su inmediato ingreso en prisión.