Hospitalizado tras ser embestido por la vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija: "Ha habido sustos"

“Ha habido sustos, pero, por suerte, no hay que lamentar ninguna cornada de gravedad”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Magín Martín, alcalde de Palazuelo de Vedija.

El municipio vallisoletano celebraba, en la tarde de este sábado, 20 de septiembre, a las 18:00 horas, dentro de las Fiestas de San Mauricio, el festejo taurino de la Vaca Enmaromada.

El susto principal tuvo lugar a las 18:30 horas. En el mismo percance “la vaca embistió a dos personas” pero “se tuvieron que llevar a una hospitalizada”, afirma el alcalde de Palazuelo de Vedija.

La vaca embistió, como informa el primer edil, a una mujer que se encontraba viendo el festejo y “la tiró al suelo”. La persona que estaba con ella, un hombre, “intentó mediar para evitar males mayores” y “también cayó al suelo”.

“Fue más el susto que otra cosa. Finalmente, la persona que tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital fue el hombre que intentó ayudar a la mujer”, finaliza el alcalde.

A esto hay que sumarle el susto de ayer en Mayorga, donde un hombre de 82 años resultó también herido tras ser embestido por un toro.

El encierro matutino de Cigales, de este domingo, se ha desarrollado sin percances a la espera del Toro del Clarete que tendrá lugar esta tarde.