El sueño copero del otro Betis, el de un barrio de Valladolid: "Es el momento más importante en la historia de nuestro club"

José Miguel Beltrán 'Chemi' y Fernando Gómez 'Chupi', en la entrevista con este periódico antes de la eliminatoria de la fase previa de la Copa del Rey ante el Getxo.

De Heliópolis, en Sevilla, a Las Delicias, en Valladolid. Casi 600 kilómetros de distancia y varias ciudades de por medio separan al Real Betis y su hermano gemelo, en plena meta castellana. Un club pucelano que nació por casualidad en 1942 y de la mano de estudiantes sevillanos aficionados al club de las 13 franjas que ahora busca cumplir un sueño, el de disputar la Copa del Rey.

Y en cierta manera así lo harán, pues los dos partidos en los que se enfrentarán al CD Getxo, del País Vasco, son la fase previa del torneo doméstico del KO. 180 minutos son los que le separan a los béticos de Valladolid de enfrentarse, por primera vez, a un equipo de la Primera División española.

"Es el momento más importante en la historia de nuestro club", reconoce Fernando Gómez 'Chupi', en una entrevista con este periódico. Acompañado de José Miguel Beltrán 'Chemi', entrenador del primer equipo del Betis CF Valladolid, abordan esta eliminatoria con "ilusión y ganas de disfrutar" a pesar de ser, de momento, un equipo en categoría regional.

Una oportunidad a la que tienen acceso tras quedarse el año pasado a las puertas del ascenso a la Tercera RFEF tras perder la final del play-off. Aunque un asunto extradeportivo les mantiene a la espera en los tribunales de justicia, tras agotar las instancias deportivas, de poder entrar a competir en categoría nacional. La decisión, además, llegará entre los dos enfrentamientos ante los vascos.

No obstante, es una cuestión de la que desde el club en estos momentos se mantienen un poco al margen, además de poco esperanzados ante el contexto con la competición iniciada ahora hace ya casi un mes. El Betis vallisoletano ha comenzado ya la temporada en la categoría de Regional Preferente de Castilla y León con el objetivo de conseguir el ascenso a final de año.

Chupi y Chemi llevan prácticamente ligados al Betis CF Valladolid toda su vida, salvo alguna pequeña etapa de desarrollo profesional en otros clubes. Fernando, en su caso, además, es sobrino de Nemesio Gómez 'El Peque', quien fuera el presidente más longevo en la historia del club y quien da nombre al campo principal.

"Cabeza asentada"

Para Chemi, el enfrentamiento copero ante el Getxo es una "experiencia bonita" y resalta que, aunque "todo el mundo piensa ya en el sorteo contra un Primera", en el equipo son conscientes de que tienen que pasar una fase previa. "Tenemos la cabeza asentada. Sabemos que hay que pasar una eliminatoria que no va a ser sencilla", insiste.

Pase lo que pase, Chupi cree que es una "cosa histórica que ya quedará para toda la vida" y, por eso, incide en que "hay que disfrutarlo". Ahora bien, tiene claro que lo van a conseguir y para ello afrontan la eliminatoria "con la cabeza fría y los pies en el suelo".

Una mentalidad que, según señala el presidente, les lleva a querer ir "paso a paso". "No puedes subir al cuarto peldaño cuando todavía no has pasado por el primero", insiste.

Para el sobrino del histórico presidente, fallecido en 2016 y que hoy "estaría muy contento", es la eliminatoria "más importante en la historia del club". "Jugar una eliminatoria de Copa del Rey para un club de fútbol de barrio de Valladolid es histórico", resalta.

Fundado por casualidad

Un club que nació por casualidad en 1942 tras un partido entre el Antiguos Alumnos y el equipo de un colegio mayor que estaba formado por estudiantes sevillanos aficionados al Real Betis. Fruto del destino, de aquel encuentro surgió la idea de crear un club federado y que rindiese homenaje a los de las 13 franjas.

El partido de ida se disputará en tierras vascas el sábado 27 de septiembre, mientras que la vuelta en Valladolid tendrá lugar el 4 de octubre en el Nemesio Gómez 'El Peque'. Chemi relata que los jugadores transmiten "muchas ganas", incluso hasta un punto de "exceso de euforia".

Pero subraya que están trabajando para que todos ellos se den cuenta de que "lo que nos va a hacer conseguir o no el éxito a final de temporada es el trabajo día a día intentando mejorar y esforzándonos".

Es en esa labor didáctica en la que centra el cuerpo técnico el tratar de mantener a sus jugadores con los pies en el suelo. Cada lunes dedican la primera parte del entrenamiento a hablar del encuentro justo anterior, que sirva para "sacar las cosas que hemos hecho bien y las que hemos hecho mal".

"El punto que tuvimos en la charla del lunes (tras el primer partido de liga) fue que la gente sale con muchas prisas a hacer las cosas, muy precipitados. Y nos hemos dado cuenta que eso va más en perjuicio que en beneficio", apunta el entrenador, que espera que esta circunstancia esté solucionada de cara al encuentro copero.

Ante una hipotética clasificación, a ambos se les escapa la sonrisilla por una eliminatoria ante el Real Betis. Pero este caso no podrá ser en cualquiera de las circunstancias ya que los sevillanos no juegan la primera ronda. No obstante, Chemi desearía que, de darse la victoria en la eliminatoria de fase previa, pueda ser la segunda ronda ante el Real Oviedo, ya que los asturianos "tienen cariño" a Valladolid.

"Sería un espectáculo bonito con mucha afición", reconoce Chemi. Chupi, por su parte, resalta que en caso de superar al Getxo "toque lo que toque" para ellos sería "único".

A ninguno de los dos les da vértigo, ni en lo mediático ni en lo deportivo, la posibilidad de enfrentarse a un Primera División. Para el presidente es "ilusionante y un premio que tienes que disfrutar", mientras que para Chemi una oportunidad para "jugar contra jugadores de otro nivel que también nos vale para aprender en todos los aspectos".

Maquinaria encendida

Aunque ya se sabía que el Betis CF Valladolid disputaría esta fase previa desde que finalizase la temporada y ante el negativo resultado en instancias deportivas y rara estimación judicial a estas alturas de su recurso para jugar en Tercera RFEF, la maquinaria de la Copa del Rey se encendió el pasado martes con el sorteo y el conocer a su rival.

Desde entonces, en los campos de Canterac, nombre del complejo donde se ubica el Nemesio Gómez 'El Peque', no se puede hablar de otra cosa. "Se nota ilusión. Hay euforia. La gente te está todo el rato preguntando. Es una cosa bonita para todos, ilusionante", admite Chupi.

Chemi, en su caso, apunta que, aunque ellos van a tener "la suerte de vivirlo en el campo", el Betis es un "club familiar y muy próximo, se pudo ver el año pasado en las finales del play-off que la gente vino a apoyar, y es una cosa que la va a disfrutar todo el mundo".

"Pasas por el pasillo dirección al vestuario y la gente te dice 'a ver la copa, hay que ir a por ello'. Nos animan constantemente", presume el entrenador bético.

Una unión con la gente del club que a Chupi le hace creer que les acompañarán en el partido de ida. "Lo demostraron en los play-off en la liga de juvenil y con el aficionado. Tanto dentro como fuera que nos acompañaron", asegura.

Y un apoyo que esperan hacer extensivo a toda la ciudad, ya que están en contacto con otros clubes de Valladolid para lograr "más visibilidad" de este hecho histórico para los béticos. "Están esperando a que les digamos para poder intentar ayudarnos a llamar a la máxima gente posible", asegura.

En caso de pasar la eliminatoria, no obstante, lamenta que lo más seguro es que no pueda disputarse el hipotético partido ante un Primera División en el Nemesio Gómez. Ahora bien, desvela que ya ha mantenido contactos con el Real Valladolid ante la posibilidad de que pueda ser en el José Zorrilla, aunque recalca que "no hay nada decidido".

El 'otro' Betis, el de Valladolid, espera ya con ilusión este hecho histórico para el club, con las vistas puestas en conseguir la machada y recibir a un Primera División.