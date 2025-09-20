Un hombre es embestido por un toro en Mayorga mientras estaba en su huerto

Un hombre de 82 años ha resultado herido tras ser embestido por un toro en la localidad de Mayorga, provincia de Valladolid. Ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para ser atendido.

El varón se encontraba en su huerto cuando fue atacado por el toro que se había escapado de un encierro que en este momento se celebraba por el campo.

El suceso ha ocurrido a primera hora de la tarde de este sábado. Según los equipos de emergencia el anciano habría sido golpeado por el animal sobre las 17:20 horas. En un primer momento fue atendido en el centro de salud de la localidad vallisoletana. Sin embargo los facultativos decidieron su traslado hasta la capital.

Mayorga se encuentra estos días celebrando sus fiestas patronales. El encierro por el campo del que se escapó el astado estaba programado para las 17:00 horas de este sábado 20 de septiembre.

Se trata de un encierro a caballo con reses de la ganadería Don Rodolfo Gallego, según indica el programa de fiestas del municipio.