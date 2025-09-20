Detenidos en Valladolid dos empresarios de la construcción por emplear trabajadores irregulares

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos empresarios acusados de tener seis trabajadores irregulares realizando labores profesionales en el sector de la construcción. La operación se ha bautizado con el nombre de Maison.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero. Una inspección a una empresa dedicada a las reformas encontró un grupo de siete trabajadores que comunicaron una identidad falsa. De hecho, incluso dos de los empleados comunicaron los mismos datos a las fuerzas policiales.

Como resultado de esta inspección, el grupo de siete personas fue llevado a dependencias policiales. Allí se comprobó que seis de ellos eran trabajadores irregulares. El séptimo era uno de los empresarios que había intentado engañar a los agentes haciéndose pasar por otro empleado más.

Cinco de los seis trabajadores irregulares carecían de permiso para poder trabajar ni residir en España. El sexto tenía un permiso temporal de estancia en nuestro país que tampoco le permitía trabajar.

Tras estas pesquisas, las autoridades solicitaron los datos de la plantilla del centro de trabajo y comprobaron que ninguno de ellos se correspondía con los trabajadores investigados.

Esta operación Maison ha sido desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid.