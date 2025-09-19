Una tremenda tormenta de lluvia y granizo sorprende a la ciudad de Valladolid: hay inundaciones

Tormenta en Valladolid en la tarde del viernes 19 de septiembre M. Chacón ICAL

Esta tarde Valladolid ha sido sorprendida por una tremenda tormenta que cayó de forma repentina y con gran intensidad. Lo hizo en forma de lluvia intensa y granizo.

A media tarde, un cielo que estaba parcialmente cubierto de nubes se tornó oscuro, se desataron fuertes lluvias, relámpagos y viento.

Según informa la Policía Municipial, debido a la gran tormenta que ha caído sobre Valladolid, se han producido algunos cortes de tráfico. Por ejemplo, está cortada la calle padre José Acosta desde Avenida Salamanca.

Según informa en el 1-1-2, se han gestionado más de 25 emergencias relacionadas con la tormenta de Valladolid. En ninguna de ellas ha habido personas heridas.

La mayoría de las emergencias gestionadas han sido por obstáculos en la calzada y por otros peligros de circulación (principalmente balsas de agua y ramas).

Además, se ha avisado a los organismos de 4 inundaciones en las calle Oriental, Platería, Paseo Arco de Ladrillo y Cañada Real y también se han gestionado algunas filtraciones de agua.

El barrio de Parquesol fue uno de los más afectados, junto a la zona de Vallsur y Villa del Prado: vecinos cuentan cómo cayó agua prácticamente en catarata, muchas calles se anegaron y otras han sido cortadas. Y algunos vecinos incluso han podido recoger granizo.

El estruendo del trueno se ha escuchado con claridad. Los servicios municipales y de emergencias se mantienen activos por si se necesita achicar agua y despejar vías bloqueadas.

Según los datos de AEMET y otras fuentes meteorológicas, esta tarde noche se espera que la tormenta persista con lluvias moderadas a fuertes intercaladas con períodos de más calma. La probabilidad de precipitaciones es alta. Podrían producirse nuevas tormentas localizadas.

En los primeros minutos de la tormenta la Policía Municipal acumuló hasta una treinta de avisos, a los que se suman los recibidos por el 1-1-2 y Bomberos.

Unas imágenes que han recordado a las intensas lluvias que se vivieron de las mismas características durante los meses de junio y julio en la capital.

