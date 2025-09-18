Una conocida panadería de Valladolid vende el segundo premio de la Lotería Nacional
El número agraciado fue el 72.818, dotado con 60.000 euros al número.
El sorteo de este jueves de la Lotería Nacional ha dejado parte de su segundo premio en Valladolid. El número agraciado fue el 72.818, dotado con 60.000 euros al número, y se consignó en el despacho receptor del Horno de pan Candeal, situado en la plaza Caño Argales, número 5 de la capital vallisoletana.
Un premio también repartido en distintos puntos de Alicante, Cádiz, A Coruña, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
Por otro lado, el primer premio del sorteo correspondió al número 63.611, con 300.000 euros al número, y se repartió en localidades de Alicante, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Illes Balears, Málaga, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.