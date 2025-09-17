Puente utiliza a Carnero para justificar la falta de ministros en el Senado: "¿Se debatirá la ausencia de alcaldes del PP?"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado al alcalde de Valladolid y senador del Partido Popular, Jesús Julio Carnero, que no estuviera presente esta semana en el Senado a causa de un viaje institucional a la India.

Puente ha recordado, a través de redes sociales, la medida del Partido Popular con la que cada martes, en la sesión de control del Senado, hay un punto de debate sobre las ausencias de ministros y ha aprovechado para recriminar a Carnero su ausencia estos días.

Una iniciativa que fue anunciada el pasado mes de mayo por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, con la que buscan que los ministros justifiquen sus ausencias 24 horas antes del plazo fijado para la presentación de preguntas.

"Los ministros no tienen otra cosa que hacer que estar a disposición de los senadores del PP todos los martes por la tarde", ha criticado Puente a través de la red social X este miércoles.

Sin embargo, el ministro señalaba a Carnero por ser "senador del PP y alcalde al mismo tiempo, y no asistir a las sesiones del senado o no atender a sus obligaciones en la Alcaldía".

1.- Resulta que ahora, los martes, en la sesión de control del Senado, el PP introduce un punto de debate que son las ausencias de Ministros. Porque los Ministros no tienen otra cosa que hacer, que estar a disposición de los senadores del PP todos los martes por la tarde.

2.-… pic.twitter.com/If0YuLNcfs — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 17, 2025

Precisamente, esta semana, el regidor no ha acudido al Senado dado que se encuentra en un viaje institucional a la India. Una visita que anunciaban desde el Consistorio y con la que renuevan el Protocolo de Hermanamiento que une Ahmedabad con Valladolid desde 2017.

Por esta razón, solicitó el voto telemático para los días 16 y 17 de septiembre, dos jornadas de ausencia debido a este compromiso como alcalde.

Sin embargo, tuvo que retirar la solicitud de voto telemático puesto que "no concurren las circunstancias que le obligaron a solicitar la autorización para la emisión del voto telemático", tal y como se refleja en el escrito del Senado.

En este sentido, el ministro subraya que Carnero "ni ha asistido ni ha votado en el Senado" y continuaba cuestionando que tuvo que retirar la solicitud porque "no tiene amparo reglamentario y su grupo no la iba a apoyar".

Ante esta situación, el ministro finalizaba su tuit con una pregunta irónica: "¿La semana que viene en el punto sobre ausencias de ministros se debatirá la ausencia de senadores y alcaldes del PP?".

Un polémico tuit que, rápidamente, se ha viralizado con numerosas críticas tanto a populares como a socialistas. "Esto se arregla regulando la duplicidad de cargos, es decir, eliminándolas", aseguraba un ciudadano.

Otros, sin embargo, cargaban contra Puente: "Buen post. Ya has invertido más tiempo en cuestionar a los demás que en encargarte de tus funciones".